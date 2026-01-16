< sekcia Slovensko
ANS žiada alokovať pre členské nemocnice 135 mil. eur
ANS deklaruje, že bude aj naďalej úzko spolupracovať so všetkými zúčastnenými stranami s cieľom zabezpečiť adekvátne financovanie zdravotníckych zariadení vo všetkých regiónoch Slovenska.
Autor TASR
Bratislava 16. januára (TASR) - Asociácia nemocníc Slovenska (ANS) žiada alokovať v programovej vyhláške Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR 135 miliónov eur pre svoje členské nemocnice. V rámci zásadnej pripomienky k návrhu vyhlášky zároveň žiada, aby bola táto suma v dokumente jasne a viditeľne uvedená.
„ANS tento týždeň absolvovala rokovania so všetkými zdravotnými poisťovňami ohľadom financovania na rok 2026. Na základe týchto rokovaní sa potvrdila potreba alokácie približne 135 miliónov eur pre členov ANS, pričom väčšina tejto sumy bude určená na zvýšenie miezd lekárov a zdravotníckych pracovníkov, ako to prikazuje zákon,“ uviedla ANS.
Požiadavku podľa asociácie považuje za oprávnenú aj rezort zdravotníctva. „Ministerstvo zdravotníctva už túto sumu overilo a potvrdilo s tým, že je reálna,“ informoval prvý viceprezident ANS Igor Pramuk.
Osobitnou kapitolou je podľa ANS stabilizačný príspevok pre zdravotné sestry. „V súčasnosti stále nie je presne definovaná metodika, ako a za akých podmienok má byť tento príspevok vyplácaný. Vyzývame k urýchleniu a jasnému definovaniu tohto procesu, aby sa sestrám poskytla podpora, ktorá im umožní stabilizovať svoje postavenie v systéme,“ dodal Pramuk.
