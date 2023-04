Bratislava 20. apríla (TASR) - Asociácia nemocníc Slovenska (ANS) žiada rezorty zdravotníctva a financií o dofinancovanie sektora. Poukázala, že napriek vydaniu vyhlášky o programovom rozpočtovaní nie je v systéme dostatok zdrojov. Rokovania so zdravotnými poisťovňami k dodatkom zmlúv pokračujú, so štátnou Všeobecnou zdravotnou poisťovňou hrozí podľa slov ANS nedohoda.



"Žiadame Ministerstvo zdravotníctva SR a Ministerstvo financií SR o dofinancovanie zdravotníctva v sume približne 350 miliónov eur v roku 2023 pre celý sektor. Ak k tomu v čo najkratšom čase nedôjde, je ohrozený sociálny zmier v zdravotníckych zariadeniach, pretože vznikne riziko nevyplatenia zákonných mzdových nárokov našich zamestnancov," vyhlásila.



Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR pre TASR reagovalo, že odmieta podsúvanie skreslených informácií verejnosti. "Na základe schváleného štátneho rozpočtu a vyhlášky MZ SR bude v roku 2023 vynaložených na poskytnutie ústavnej zdravotnej starostlivosti minimálne 2,488 miliardy eur, čo je o 553 miliónov eur viac ako vlani," uviedol komunikačný odbor rezortu.



Rezort poukázal, že zdravotným poisťovniam sa prvýkrát určili minimálne sumy, ktoré musia vynaložiť na úhradu zdravotnej starostlivosti v nemocniciach. Tie majú podľa neho tiež možnosť získať kompenzácie vysokých cien energií. Zároveň upozornil, že na začiatku roka sa zdravotným poisťovniam navrhlo, aby všetkým nemocniciam zvýšili preddavky o 25 percent. "Zo strany VšZP boli mnohým nemocniciam združeným v ANS preddavky zvýšené o 30 či dokonca o vyše 40 percent (do podpisu nových zmlúv/dodatkov)," doplnil.



Ministerstvo skonštatovalo, že rokovania o nových zmluvách patria za rokovací stôl. Kľúčovým podľa neho je, aby nové zmluvné podmienky boli spravodlivé, ekonomicky oprávnené a tiež aby neboli niektoré nemocnice zvýhodnené na úkor iných. Deklarovalo tiež, že nedopustí porušenie žiadneho zákona a ďalších právnych predpisov, teda nedopustí porušenie zákona o štátnom rozpočte či vyhlášky o programovom rozpočtovaní.



Pokračovanie v rokovaniach pre TASR potvrdili aj všetky zdravotné poisťovne. Upozornili tiež na potrebu dofinancovania sektora.