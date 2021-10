Nemocnice: Zníženie platby za poistencov nás môže ovplyvniť

Bratislava 5. októbra (TASR) - Rozhodnutie Ministerstva financií SR znížiť platbu za poistencov štátu v tomto roku o viac ako 230 miliónov eur môže mať priamy dosah na chod nemocníc. Môže to tiež ohroziť poskytovanú starostlivosť pre pacientov. Vo svojom stanovisku to uviedla Asociácia nemocníc Slovenska (ANS).



"Návrh zobrať zdravotníctvu stovky milióny eur je nepochopiteľný o to viac, že prišiel v roku, keď nemocnice a zdravotníci čelili najväčšej kríze v novodobej histórii Slovenska, ktorá sa podarila zvládnuť len s ich nadľudským úsilím. V čase nastupujúcej tretej vlny môže znamenať, že zdravotníctvo bude čeliť krízovej situácii, napríklad nemocnice nebudú schopné vyplácať mzdy lekárom a sestrám," upozornila ANS.



ANS dlhodobo upozorňuje, že v zdravotníctve chýbajú značné finančné prostriedky. Oproti okolitým krajinám dáva Slovensko podľa ANS na tento sektor výrazne menej prostriedkov. "Obávame sa, že ak toto rozhodnutie nebude prehodnotené, slovenské zdravotníctvo sa prepadne do ešte hlbšej krízy," skonštatovala ANS.



Vzhľadom na aktuálnu daňovú prognózu sa má platba za poistencov štátu znížiť o viac ako 232 miliónov eur na sumu 1,2 miliardy eur. Šéf rezortu financií Igor Matovič (OĽANO) preto koncom septembra požiadal ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nominant OĽANO) o viazanie rozpočtových prostriedkov v spomínanej sume. Lengvarský v reakcii prisľúbil, že poskytovanie zdravotnej starostlivosti na Slovensku to v žiadnom prípade neohrozí.



Štát platí zdravotné poistenie napríklad za seniorov, deti, študentov, ženy na materskej či nezamestnaných.