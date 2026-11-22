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ANS:Nemocniciam bude chýbať na rast miezd 45 miliónov eur
Marine Le Penová, líderka francúzskej krajne pravicovej strany Národné združenie (RN), počas tlačovej konferencie v Paríži v utorok 17. novembra 2026
Autor TASR
Bratislava 22. novembra (TASR) - Asociácia nemocníc Slovenska (ANS) kritizuje postup Ministerstva zdravotníctva SR pri rokovaniach o financovaní nemocníc na rok 2027. Podľa asociácie sa rezort napriek stredajšej (18. 11.) predbežnej dohode o krytí 120 miliónov eur vrátil k pôvodnému návrhu vo výške 75 miliónov eur. Na pokrytie zákonom nariadeného rastu miezd tak podľa jej prepočtov zostáva nezabezpečených približne 45 miliónov eur. ANS o tom informovala na sociálnej sieti.
Marine Le Penová, líderka francúzskej krajne pravicovej strany Národné združenie (RN), počas tlačovej konferencie v Paríži v utorok 17. novembra 2026
Za zásadný problém považuje pretrvávajúce rozdeľovanie finančných zdrojov na ústavnú a neústavnú zdravotnú starostlivosť, ktoré podľa nej nezohľadňuje skutočné ekonomické potreby nemocníc. Zároveň odmieta započítavanie cenových opatrení do zdrojov určených na financovanie zákonom nariadeného rastu miezd.
„Zásadne odmietame, aby sa nedostatok zdrojov v zdravotníctve riešil na úkor regionálnych nemocníc a dostupnosti zdravotnej starostlivosti pre ich pacientov,“ zdôraznila ANS. Nedostatok financií môže podľa nej viesť k ďalšiemu zadlžovaniu nemocníc, obmedzovaniu investícií či prevádzky a ohrozeniu dostupnosti zdravotnej starostlivosti v regiónoch.
Asociácia zároveň poukázala na vyjadrenia ministerstva a Lekárskeho odborového združenia, podľa ktorých je financovanie zákonom nariadeného rastu miezd zabezpečené. Čísla uvádzané asociáciou však podľa nej tieto tvrdenia nepotvrdzujú. „Považujeme za neprijateľné, aby štát na jednej strane zákonom ukladal nemocniciam povinnosť zvyšovať mzdy, na druhej strane verejne deklaroval úplné finančné krytie týchto nákladov, no v skutočnosti na ich zabezpečenie neposkytol dostatočné zdroje,“ uviedla.
Ďalšie rokovanie s ministerstvom sa má uskutočniť v pondelok (23. 11.). Jeho výsledok sa má premietnuť do výpočtu centrálnej kalkulačnej sadzby, od ktorej sa odvíja základná sadzba systému DRG na rok 2027. ANS považuje rokovanie za rozhodujúce pre ekonomickú stabilitu regionálnych nemocníc.
ANS v stredu informovala, že s ministerstvom dospela ku kompromisu pri nastavovaní financovania nemocníc. Prvý viceprezident asociácie Igor Pramuk vtedy uviedol, že o návrhu má ešte rokovať štátny tajomník rezortu Michal Štofko s ministrom zdravotníctva. Asociácia zároveň upozornila, že jej nemocnice budú na budúci rok potrebovať dofinancovanie vo výške 149 miliónov eur.
Marine Le Penová, líderka francúzskej krajne pravicovej strany Národné združenie (RN), počas tlačovej konferencie v Paríži v utorok 17. novembra 2026
Za zásadný problém považuje pretrvávajúce rozdeľovanie finančných zdrojov na ústavnú a neústavnú zdravotnú starostlivosť, ktoré podľa nej nezohľadňuje skutočné ekonomické potreby nemocníc. Zároveň odmieta započítavanie cenových opatrení do zdrojov určených na financovanie zákonom nariadeného rastu miezd.
„Zásadne odmietame, aby sa nedostatok zdrojov v zdravotníctve riešil na úkor regionálnych nemocníc a dostupnosti zdravotnej starostlivosti pre ich pacientov,“ zdôraznila ANS. Nedostatok financií môže podľa nej viesť k ďalšiemu zadlžovaniu nemocníc, obmedzovaniu investícií či prevádzky a ohrozeniu dostupnosti zdravotnej starostlivosti v regiónoch.
Asociácia zároveň poukázala na vyjadrenia ministerstva a Lekárskeho odborového združenia, podľa ktorých je financovanie zákonom nariadeného rastu miezd zabezpečené. Čísla uvádzané asociáciou však podľa nej tieto tvrdenia nepotvrdzujú. „Považujeme za neprijateľné, aby štát na jednej strane zákonom ukladal nemocniciam povinnosť zvyšovať mzdy, na druhej strane verejne deklaroval úplné finančné krytie týchto nákladov, no v skutočnosti na ich zabezpečenie neposkytol dostatočné zdroje,“ uviedla.
Ďalšie rokovanie s ministerstvom sa má uskutočniť v pondelok (23. 11.). Jeho výsledok sa má premietnuť do výpočtu centrálnej kalkulačnej sadzby, od ktorej sa odvíja základná sadzba systému DRG na rok 2027. ANS považuje rokovanie za rozhodujúce pre ekonomickú stabilitu regionálnych nemocníc.
ANS v stredu informovala, že s ministerstvom dospela ku kompromisu pri nastavovaní financovania nemocníc. Prvý viceprezident asociácie Igor Pramuk vtedy uviedol, že o návrhu má ešte rokovať štátny tajomník rezortu Michal Štofko s ministrom zdravotníctva. Asociácia zároveň upozornila, že jej nemocnice budú na budúci rok potrebovať dofinancovanie vo výške 149 miliónov eur.