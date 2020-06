Antidopingová agentúra SR vzdeláva športovcov už aj online

Bratislava 11. júna (TASR) - Takmer tisícka slovenských športovcov si už otestovala svoje vedomosti o antidopingu. Antidopingová agentúra Slovenskej republiky (SADA) spustila online projekt e-learningového vzdelávania. Športovci, tréneri, ale aj zväzy a rodičia pretekárov sa v ňom dozvedia, ako funguje antidopingový systém, aké sú ich práva pri dopingovej kontrole a najmä za čo sú zodpovední. TASR o tom informoval odbor komunikácie a protokolu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.



Agentúra chce e-learningom podať športovcom a zväzom pomocnú ruku. Po novelizácii zákona o športe sú totiž športové zväzy priamo zodpovedné za vzdelávanie svojich športovcov. "Pre túto formu sme sa rozhodli najmä z toho dôvodu, že v dnešnej dobe sa online stáva voľbou číslo jeden, pri športovcoch obzvlášť. Zväzy od nás navyše dostali viaceré materiály o problematike antidopingu, ktoré môžu zverejniť na svojich webových stránkach. Uľahčuje im to dodržiavanie zákona v rámci zdieľania a poskytovania informácií," uviedla riaditeľka SADA Žaneta Csáderová.



Najskôr absolvujú účastníci online kurz a vzápätí aj test. V rámci neho sa dozvedia nielen podrobné informácie o dopingu, ale napríklad aj to, čo ich čaká za falšovanie alebo odmietnutie dopingovej kontroly. "Mohlo by sa zdať, že športovci majú dostatok informácií o téme antidopingu, no prax ukazuje, že opak je pravdou. Toto vzdelávanie je mimoriadne dôležité, najmä pre nižšie vekové kategórie a začínajúcich športovcov, ktorí často ešte nedokážu rozoznať potenciálnu hrozbu," poznamenal vedúci oddelenia testovania a prevencie Tomáš Pagáč.



Viaceré medzinárodné zväzy a asociácie majú pri elitných kategóriách ako podmienku štartu na podujatiach práve absolvovanie e-learningového programu. Pri nižších vekových kategóriách, ktoré sú z pohľadu informovanosti o dopingu kľúčové, však doteraz podľa rezortu školstva podobný program chýbal. Najviac účastníkov online kurzu má Slovenský zväz cyklistiky, a to 508. Ako prvý totiž zaviedol povinnosť absolvovať e-learningový program SADA v troch kategóriách – juniori, U-23 a elite. V praxi to znamená, že športovcovi vystavia registráciu len v prípade, že sa preukáže certifikátom o absolvovaní kurzu. "Vychádzali sme z pravidiel našej medzinárodnej federácie. ALPHA cyklistov, ktorí sú zaradení do UCI registrovanej testovacej skupiny, zaväzuje absolvovať e-learning. Prevzali sme to do našich pravidiel," vysvetlil športový riaditeľ zväzu Michal Rohoň.



Každý športovec používa pri príprave a počas tréningového procesu množstvo dostupných výživových doplnkov. Zväzy a federácie oceňujú, že SADA začala iniciatívne vzdelávať športovcov aj v tejto oblasti, hoci jej to zákon neprikazuje a ide o vlastnú iniciatívu. "Som rád, že agentúra začala aj v tejto otázke podávať športovcom pomocnú ruku, pretože často nemajú dostatok vedomostí, čo môžu užívať a čo už môže byť pre nich problematické. Preto rozšírenie vedomostí v tejto oblasti môže mať pozitívny vplyv," uzavrel generálny sekretár Slovenského atletického zväzu Vladimír Gubrický.