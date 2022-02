Antony Blinken zablahoželal Slovensku k ratifikácii dohody s USA

Prečítajte si aj: Prezidentka podpísala dohodu o obrannej spolupráci s USA



Washington/Bratislava 9. februára (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken v stredu zablahoželal Slovensku k ratifikácii dohody o obrannej spolupráci so Spojenými štátmi. Informuje o tom TASR na základe Blinkenovho príspevku na Twitteri.napísal Blinken a dodal, že dokument znamená potvrdenie záväzku USA k spolupráci so spojencami v NATO.Dohodu s USA v stredu schválil slovenský parlament a ešte v ten istý deň ju ratifikovala aj prezidentka Zuzana Čaputová.V Národnej rade SR za dohodu hlasovalo 79 poslancov zo 140 prítomných, proti bolo 60 poslancov. Dohoda má umožniť americkým ozbrojeným silám využívať vojenské letiská Malacky-Kuchyňa a Sliač, prípadne iné dohodnuté zariadenia a priestory. Slovensko ich má poskytovať bez nájomného. Dohoda by mala platiť desať rokov. Potom zostáva platná alebo ju možno vypovedať s ročnou výpovednou lehotou.