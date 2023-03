AOPP a VšZP: Rozhodnutie súdu o preplatení lieku je precedensom

Bratislava 27. marca (TASR) - Rozhodnutie bratislavského okresného súdu o zaplatení lieku Zolgensma na výnimku pre detskú pacientku je precedensom. Pre mnohé deti v obdobnej situácii predstavuje nádej, že sa dostanú k liečbe. Pre TASR to uviedla Asociácia na ochranu práv pacientov (AOPP). Aj štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) rozhodnutie súdu vníma ako precedens. Postup má podľa AOPP aj riziká.



"Môže sa napríklad stať, že zdravotná poisťovňa liek na základe vykonateľného neodkladného opatrenia zaplatí a následne bude to neodkladné opatrenie zrušené odvolacím súdom. Nie v každom prípade podania budú splnené špecifické, zákonom stanovené podmienky na vydanie neodkladného opatrenia súdom," upozornila prezidentka AOPP Mária Lévyová.



Nebezpečnejším precedensom a diskriminačným prvkom je však podľa asociácie zákonom stanovený limit na úhradu za lieky na výnimky. "Stanovenie fixného finančného stropu pre objem peňazí použitých na výnimky pri podfinancovanom zdravotníctve so sebou automaticky nesie riziko, že niektorí pacienti budú uprednostnení a niektorí, ktorí ochorejú napríklad v novembri, sa už k liečbe nedostanú, pretože poisťovne budú mať vyčerpané limity na lieky na výnimky," skonštatovala Lévyová. Javí sa to podľa nej byť v rozpore so základnými právami v Ústave SR.



Zdôraznila, že systém liekov na výnimku je netransparentný. Verí, že rozhodnutie súdu donúti politikov k reálnemu záujmu o úpravy zdravotného systému. "Možných riešení je veľa a na stole je aj veľa návrhov. Najdôležitejšie však je, aby bola na riešení čo najširšia zhoda. Diskusia k zmenám sa musí začať, a to hneď teraz. Minulosť nám ukazuje, že násilné pretláčanie niektorých zmien neprinieslo zlepšenie, ale naopak ešte väčší chaos," dodala.



Rozhodnutie súdu o zaplatení lieku na výnimku vníma v tomto prípade ako precedens aj VšZP. Poukázala, že pacientke už od decembra minulého roka hradí finančne náročnú inovatívnu liečbu, ktorú odborníci vyhodnotili ako najvhodnejšiu. "Súd teraz poisťovni uložil povinnosť uhradiť jej aj ďalší liek na výnimku, čo poisťovňa v danom prípade vníma ako precedens, keďže mala za to, že svoje pôvodné rozhodnutie učinila v súlade s platnou legislatívou a na základe medicínskych faktov," spresnila manažérka oddelenia komunikácie VšZP Eva Peterová.



VšZP vyhlásila, že súdne rozhodnutie rešpektuje a zrealizuje všetky potrebné kroky k jeho vykonaniu. Zvažuje však podľa vlastných slov možnosť podania opravného prostriedku. "Pri ďalšej takejto rozhodovacej praxi súdov je nutné počítať s vážnymi dopadmi na celý systém verejného zdravotného poistenia a s potrebou včasnej legislatívnej zmeny v oblasti schvaľovania úhrad inovatívnej liečby zdravotnými poisťovňami," skonštatovala.



Štátna zdravotná poisťovňa poukázala, že vlani zaznamenala 14.545 žiadostí o lieky na výnimku, z nich schválila 13.331. Uhradila za ne 59,4 milióna eur. Upozornila, že má limitované zdroje, s ktorými musí hospodáriť tak, aby dokázala uhrádzať zdravotnú starostlivosť, ktorá je určená zákonom. "Na výnimky nemá vyčlenený samostatný rozpočet. Preto v rámci nekategorizovaných liekov nepretržite musíme hľadať finančné rezervy a riešenia - limitované zdroje verzus pokroky medicíny," doplnila Peterová.



VšZP si myslí, že ak sa liečba určitým liekom stáva štandardnou a jedinou terapeutickou alternatívou, mal by sa liek kategorizovať. "Dostupnosť a garancia úhrady nových liekov však záleží od rozhodnutia a obchodnej politiky výrobcu lieku, nie zdravotnej poisťovne," upozornila. Deklarovala, že spolu s rezortom zdravotníctva bude hľadať riešenia pre zlepšenie dostupnosti inovatívnej liečby na Slovensku.



Bratislavský okresný súd v marci rozhodol, že Všeobecná zdravotná poisťovňa má detskej pacientke Editke so spinálnou svalovou atrofiou uhradiť dvojmiliónový liek Zolgensma, upozornila RTVS.