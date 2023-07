AOPP: Dostať sa k špecialistovi je problémom aj v hlavnom meste

Bratislava 29. júla (TASR) - Mnohé pokusy pacientov nájsť si ambulantného lekára sa končia neúspešne. Štátni aj súkromní lekári ich pre plné stavy odmietajú. Vytratili sa rozdiely medzi dostupnosťou zdravotnej starostlivosti v mestách a na periférii okresov. Dostať sa k špecialistovi je v súčasnosti problémom aj v hlavnom meste. Pre TASR to uviedla prezidentka Asociácie na ochranu práv pacienta (AOPP) Mária Lévyová. Okrem dofinancovania sektora sú preto podľa nej nevyhnutné aj systémové zmeny.



Asociácia eviduje nárast podnetov od pacientov, ktorí majú problém nájsť si špecialistu aj všeobecného lekára. "Kritická situácia je vo všetkých odboroch v rámci poskytovania ambulantnej starostlivosti. Niekde chýbajú všeobecní lekári, detskí lekári, detskí psychiatri, inde imunológovia, kardiológovia, diabetológovia, pneumológovia a čakacie doby sa predlžujú," skonštatovala Lévyová.



Poukázala na to, že pre problémy s dostupnosťou ambulantnej zdravotnej starostlivosti narástol nápor na urgentné príjmy. Upozornila tiež na to, že mnohí pacienti sa k lekárovi dostanú už v pokročilých štádiách ochorenia. "Pri nich sú náklady na zdravotnú starostlivosť niekoľkonásobne vyššie a výsledky zďaleka nezodpovedajú zlepšeniu zdravotného stavu obyvateľstva, skôr naopak," podotkla.



Pacientom pri hľadaní lekára podľa Lévyovej v minulosti pomáhali vyššie územné celky a zdravotné poisťovne. V súčasnosti podľa nej pacientom ponúknu iba zoznamy ambulantných poskytovateľov. "Navyše, pacienti často nevedia, že sa môžu obrátiť na tieto inštitúcie," doplnila. Poukázala na to, že o pomoc často žiadajú AOPP. Tá ich podľa nej môže usmerniť, no nemá finančné či personálne zdroje na pomoc s hľadaním lekára, ku ktorému by sa dostali čo najskôr.



Problémom sú podľa nej aj poplatky. "Mnohí pacienti sú ochotní zaplatiť poplatky napríklad za prvé vyšetrenie, za ich prevzatie do evidencie a starostlivosti lekára, pretože sú radi, že sa vôbec k nejakému lekárovi dostanú," skonštatovala. Upozornila pacientov, aby poplatky, ktorými lekár podmieňuje poskytnutie zdravotnej starostlivosti, neplatili.



Dofinancovanie bolo podľa Lévyovej nevyhnutné, no na vyriešenie súčasného stavu nestačí. Apeluje preto na potrebu systémových zmien. Treba podľa nej napríklad posilniť sieť poskytovateľov ambulantnej starostlivosti či zvýšiť personálne obsadenie ambulancií. "Na nastavenie nemocničnej siete v rámci kategorizácie nemocničnej starostlivosti musí nadväzovať prehodnotenie, nastavenie a posilnenie ambulantnej siete poskytovateľov," uviedla.



Potrebné je podľa nej okrem iného tiež zadefinovať základný balík garantovanej bezplatnej zdravotnej starostlivosti s ohľadom na časovú a geografickú dostupnosť, ale aj štandardy pre diagnostiku a liečbu. Musí sa podľa nej legislatívne upraviť aj zodpovednosť kompetentných orgánov v rámci manažmentu pacienta pri prechode od ambulantnej, nemocničnej až do následnej starostlivosti.



Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v správe o stave vykonávania verejného zdravotného poistenia za vlaňajšok upozornil, že s dostupnosťou ambulantnej zdravotnej starostlivosti je v praxi veľký problém. Pacienti podľa neho čakajú na vyšetrenie u špecialistu bežne aj niekoľko mesiacov či rokov. Poukázal tiež na to, že viac ako štvrť milióna ľudí nemá zazmluvneného všeobecného lekára. Ministerstvo zdravotníctva reagovalo, že k stabilizácii má prispieť reforma ambulantného sektora. Tá má podľa neho priniesť okrem iného novú verejnú minimálnu sieť a nový zoznam zdravotných výkonov.