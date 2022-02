Asociácia na ochranu práv pacientov:Chceme garanciu dostupnosti liekov

Bratislava 17. februára (TASR) - Asociácia na ochranu práv pacientov (AOPP) dúfa, že počas platnosti rozhodnutia ministerstva zdravotníctva k predpisovaniu dôjde k dohode medzi lekármi tak, aby mal každý pacient garanciu dostupnosti svojich liekov. Pre TASR to uviedla prezidentka AOPP Mária Lévyová s tým, že asociácia si cení snahu rezortu.



"Pre pacientov je podstatné, aby nemuseli zbytočne chodiť od dverí k dverám, sedieť hodiny pri telefóne a vyvolávať či už všeobecným lekárom alebo špecialistom pre predpísanie receptu, pokiaľ nepotrebujú lekárske vyšetrenie a majú dobre nastavenú liečbu. Existuje mnoho možností, ako sa tomu vyhnúť, a je potrebné ich prispôsobiť individuálnym potrebám pacientov," skonštatovala Lévyová.



Opakovaný recept, ktorý by pacientom predpisovali špecialisti, by podľa nej mohol byť prínosom pre lekárov aj pacientov. "Mala mu však predchádzať odborná diskusia za účasti všetkých zainteresovaných strán a zástupcov pacientov pred schválením zmien v zákone, tá však absentovala," upozornila.



Dodala, že pokiaľ to bude potrebné a asociácia bude mať spätnú väzbu od členských organizácií a pacientov, bude žiadať o zmenu zákona.



Ministerstvo zdravotníctva SR vydalo rozhodnutie, ktoré reaguje na problémy v súvislosti so zmenou predpisovania liekov. Dočasne upravuje delegovanie predpisovania medzi špecialistami a všeobecnými lekármi, ako aj preskripciu pri prepustení pacienta z nemocnice. Nové pravidlá priniesol poslanecký pozmeňujúci návrh k novele zákona o liekoch, účinnej od januára.