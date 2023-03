AOPP: Financie z plánu obnovy potrebujú aj nemocnice v regiónoch

Bratislava 7. marca (TASR) - Finančné prostriedky z plánu obnovy na rekonštrukciu či výstavbu potrebujú aj nemocnice v regiónoch. Treba zamedziť diskriminácii pacientov, ktorí sú v nich hospitalizovaní. Upozornila na to Asociácia na ochranu práv pacienta (AOPP). Vyzvala vládu a kompetentné ministerstvá, aby pri rozhodovaní o zdrojoch z plánu obnovy akceptovali chartu práv pacientov.



"Najväčšie investície do zdravotníckej infraštruktúry Slovenska v histórii našej krajiny by nemali smerovať len do niektorých vybraných zdravotníckych zariadení, nemocníc. Mali by smerovať tam, kde sú potrebné a zlepšia dostupnosť a kvalitu zdravotnej starostlivosti pre všetkých pacientov," skonštatovala.



Asociácia vyhlásila, že so znepokojením sleduje dianie spojené s vyhodnotením výzvy na veľké investičné projekty. Pacienti podľa nej uvítali, že prostriedky z plánu obnovy vo výške viac ako 600 miliónov eur smerovali do štátnych koncových nemocníc, a to na výstavbu nemocnice na bratislavských Rázsochách a v Martine. AOPP súhlasí tiež s požiadavkou Asociácie nemocníc Slovenska (ANS) na uvoľnenie 200 miliónov eur na podporu výstavby a rekonštrukcie nemocníc v regiónoch.



Rezort zdravotníctva minulý týždeň zverejnil vyhodnotenie výzvy z plánu obnovy na veľké investičné projekty. Peniaze má získať osem nemocníc. Dočasne poverený premiér Eduard Heger (OĽANO), ktorý aktuálne riadi aj rezort zdravotníctva, avizoval, že výsledky výzvy dá preveriť. ANS spochybňovanie výsledkov odmietla. Chce sa preto obrátiť na Európsku komisiu, aby dohliadla na transparentnosť.