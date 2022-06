Lévyová: Maximálne čakacie lehoty na operácie by dali ľuďom garanciu

Bratislava 24. júna (TASR) - Zadefinovanie maximálnych čakacích lehôt na operácie by dalo pacientom garanciu, na ktorú by sa mohli odvolať. "Ak nebudú v SR kapacity a termíny by mali byť dlhšie, ako je stanovené, tak pacienti budú mať nárok na preplatenie zdravotnej starostlivosti aj v zahraničí," ozrejmila pre TASR prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov (AOPP) Mária Lévyová, ktorá je zároveň členkou kategorizačnej komisie pre ústavnú starostlivosť.



Podľa nových pravidiel by sa na plánované operácie čakalo od siedmich do 365 dní. "Zachytila som aj pomerne kritické hlasy na to, že sú dlhé čakacie lehoty na jednotlivé výkony, sú to maximálne čakacie lehoty. Pokiaľ by neboli dodržané, tak by poskytovatelia nemuseli mať uzavreté zmluvy so zdravotnými poisťovňami, čo určite nechcú," podotkla s tým, že čakacie lehoty sa podľa nej budú určite v praxi skracovať.



Lévyová hodnotí pozitívne aj indikátory kvality a ich vyhodnocovanie, ktoré budú podľa jej slov zohrávať dôležitú úlohu pri zostavovaní rebríčka poskytovateľov a pri ich výbere pacientmi. "V súčasnosti nemáme jednotné indikátory kvality a poskytovateľov si vyberáme na základe odporúčaní rodiny, priateľov, čo nie je vždy objektívne," vysvetlila.



Vyhláška, ktorá je aktuálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní, okrem iného definuje aj medicínske programy, ktoré majú podľa Lévyovej slúžiť ako podklady pri tvorbe siete ústavnej zdravotnej starostlivosti. "Odborné pracovné skupiny budú jednotlivé medicínske programy prehodnocovať každý rok. V zákone sú aj prechodné obdobia, počas ktorých je možné realizovať potrebný počet výkonov," doplnila.



Pripúšťa, že pri tvorbe zákona a následne vyhlášky sa mohli vyskytnúť aj chyby. "Dajú sa pripomienkovať, napraviť a to si uvedomujú členovia odborných pracovných skupín aj kategorizačnej komisie," poznamenala Lévyová.



Ministerstvo zdravotníctva v pondelok (20. 6.) predstavilo podmienky, podľa ktorých sa nemocnice v rámci reformy rozdelia na päť úrovní. Vyhláška definuje podmienky, ktoré by mali jednotlivé úrovne nemocníc spĺňať. Má určiť aj maximálne čakacie lehoty na operácie. Na tie, ktoré nie sú akútne, by sa čakalo od siedmich do 365 dní. Prvé reálne zmeny v praxi by mali ľudia pocítiť v nemocniciach v roku 2024. Ministerstvo v minulosti viackrát zdôraznilo, že sa žiadna nemocnica rušiť nebude.