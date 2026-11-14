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AOPP na slávnostnom galavečere ocenila 11 lekárov a 12 sestier
Vyzdvihujú prácu sestier a lekárov, ktorí popri vysokej odbornosti venujú pacientom čas, otvorene s nimi komunikujú a pomáhajú im aj v náročných životných situáciách.
Autor TASR
Bratislava 14. novembra (TASR) - Asociácia na ochranu práv pacientov (AOPP) v piatok (13. 11.) na slávnostnom galavečere 10. celoslovenskej pacientskej konferencie ocenila 11 lekárov a 12 sestier, ktorí sa výrazne zaslúžili o kvalitnú a ľudskú starostlivosť o pacientov. Ocenenia odbornej poroty doplnilo rozhodnutie verejnosti - medzi lekármi získala najviac hlasov hematologička Petra Bisztran pôsobiaca v Partizánskom a medzi sestrami Andrea Muszková z urgentného príjmu v Nových Zámkoch. AOPP udelila aj ocenenie In memoriam a mimoriadne ocenenie za dlhoročný prínos pre asociáciu.
Ocenenia Môj lekár a Moja sestra vychádzajú z nominácií pacientov, pacientskych organizácií, zdravotníckych zariadení a odborných organizácií. Vyzdvihujú prácu sestier a lekárov, ktorí popri vysokej odbornosti venujú pacientom čas, otvorene s nimi komunikujú a pomáhajú im aj v náročných životných situáciách.
Cenu verejnosti v kategórii Môj lekár získala Petra Bisztran, ktorá pôsobí v hematologickej ambulancii v Partizánskom. „Stará sa o pacientov s hematologickými a onkohematologickými ochoreniami. Pri starostlivosti o pacientov kladie dôraz na citlivú komunikáciu s nimi aj s ich rodinami, najmä v paliatívnej starostlivosti. V regióne s nedostatkom špecialistov aktívne koordinuje diagnostiku a ďalšiu odbornú starostlivosť o hematologických pacientov,“ priblížila asociácia.
V kategórii Moja sestra si verejnosť vybrala Andreu Muszkovú z urgentného príjmu Fakultnej nemocnice s poliklinikou Nové Zámky. V apríli 2026 poskytovala pomoc zranenej osobe pri dopravnej nehode, hoci v tom čase nebola v službe. „Na mieste nehody bola medzi prvými a ťažko zranenej osobe poskytovala neodkladnú pomoc vrátane resuscitácie až do príchodu záchranárov,“ dodala AOPP.
V oboch kategóriách hlasovala verejnosť za osobnosti z už vybraných 11 lekárov a 12 sestier. Ceny verejnosti tak doplnili ocenenia odbornej poroty a dali pacientom možnosť priamo poďakovať zdravotníkom, ktorých prácu si osobitne vážia.
Medzi ocenených lekárov patria aj hematologička Katarína Slezáková, gastroenterológ a hepatológ Tomáš Koller, kardiologička Eva Goncalvesová, klinická farmakologička a odborníčka na choroby pečene v Bratislave Helena Glasová, oftalmologička Nora Majtánová, diabetologička a predsedníčka Slovenskej diabetologickej spoločnosti Viera Doničová, prednosta chirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice Agel Košice-Šaca Andrej Vrzgula, ambulantná gynekologička a prezidentka Slovenskej spoločnosti ambulantných gynekológov Marianna Šestinová, detská psychiatrička z Košíc a hlavná odborníčka rezortu zdravotníctva pre detskú psychiatriu Terézia Rosenbergerová a tiež onkochirurg Miroslav Jurík.
V kategórii Moja sestra 2026 boli ocenené tiež Katarína Novosedlíková, Zuzana Futrikaničová, Jana Francúzová, Vlasta Grofiková, Beáta Grešš Halász, Romana Tamášová, Jana Ondrišová, Jana Kuzmová, Monika Kožejová, Gabriela Chovancová a Alena Dudášová.
Ocenenie In memoriam bolo udelené Tatiane Vykoukalovej, kardiologičke z Nitry. „Pacientom sa venovala v nemocnici, kardiocentre a neskôr v kardiologickej ambulancii, ktorú viedla. Svojmu povolaniu zostala verná aj počas závažného ochorenia a pacientom pomáhala vo svojej ambulancii do posledných chvíľ života,“ uviedla asociácia.
Mimoriadne ocenenie získal Dominik Tomek za dlhoročnú prácu a celoživotný prínos pre AOPP pri príležitosti životného jubilea.
Ocenenia Môj lekár a Moja sestra vychádzajú z nominácií pacientov, pacientskych organizácií, zdravotníckych zariadení a odborných organizácií. Vyzdvihujú prácu sestier a lekárov, ktorí popri vysokej odbornosti venujú pacientom čas, otvorene s nimi komunikujú a pomáhajú im aj v náročných životných situáciách.
Cenu verejnosti v kategórii Môj lekár získala Petra Bisztran, ktorá pôsobí v hematologickej ambulancii v Partizánskom. „Stará sa o pacientov s hematologickými a onkohematologickými ochoreniami. Pri starostlivosti o pacientov kladie dôraz na citlivú komunikáciu s nimi aj s ich rodinami, najmä v paliatívnej starostlivosti. V regióne s nedostatkom špecialistov aktívne koordinuje diagnostiku a ďalšiu odbornú starostlivosť o hematologických pacientov,“ priblížila asociácia.
V kategórii Moja sestra si verejnosť vybrala Andreu Muszkovú z urgentného príjmu Fakultnej nemocnice s poliklinikou Nové Zámky. V apríli 2026 poskytovala pomoc zranenej osobe pri dopravnej nehode, hoci v tom čase nebola v službe. „Na mieste nehody bola medzi prvými a ťažko zranenej osobe poskytovala neodkladnú pomoc vrátane resuscitácie až do príchodu záchranárov,“ dodala AOPP.
V oboch kategóriách hlasovala verejnosť za osobnosti z už vybraných 11 lekárov a 12 sestier. Ceny verejnosti tak doplnili ocenenia odbornej poroty a dali pacientom možnosť priamo poďakovať zdravotníkom, ktorých prácu si osobitne vážia.
Medzi ocenených lekárov patria aj hematologička Katarína Slezáková, gastroenterológ a hepatológ Tomáš Koller, kardiologička Eva Goncalvesová, klinická farmakologička a odborníčka na choroby pečene v Bratislave Helena Glasová, oftalmologička Nora Majtánová, diabetologička a predsedníčka Slovenskej diabetologickej spoločnosti Viera Doničová, prednosta chirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice Agel Košice-Šaca Andrej Vrzgula, ambulantná gynekologička a prezidentka Slovenskej spoločnosti ambulantných gynekológov Marianna Šestinová, detská psychiatrička z Košíc a hlavná odborníčka rezortu zdravotníctva pre detskú psychiatriu Terézia Rosenbergerová a tiež onkochirurg Miroslav Jurík.
V kategórii Moja sestra 2026 boli ocenené tiež Katarína Novosedlíková, Zuzana Futrikaničová, Jana Francúzová, Vlasta Grofiková, Beáta Grešš Halász, Romana Tamášová, Jana Ondrišová, Jana Kuzmová, Monika Kožejová, Gabriela Chovancová a Alena Dudášová.
Ocenenie In memoriam bolo udelené Tatiane Vykoukalovej, kardiologičke z Nitry. „Pacientom sa venovala v nemocnici, kardiocentre a neskôr v kardiologickej ambulancii, ktorú viedla. Svojmu povolaniu zostala verná aj počas závažného ochorenia a pacientom pomáhala vo svojej ambulancii do posledných chvíľ života,“ uviedla asociácia.
Mimoriadne ocenenie získal Dominik Tomek za dlhoročnú prácu a celoživotný prínos pre AOPP pri príležitosti životného jubilea.