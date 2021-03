Asociácia na ochranu práv pacienta nesúhlasí s neschválenou vakcínou

Bratislava 2. marca (TASR) – Očkovať proti novému koronavírusu by mali slovenských pacientov riadne preverenými, otestovanými a schválenými vakcínami. Myslí si to prezidentka Asociácie na ochranu práv pacienta (AOPP) Mária Lévyová.



Vakcináciu považuje za najefektívnejší spôsob, ako zastaviť šírenie ochorenia COVID-19, no za dôležité považuje rešpektovať oficiálne postupy a inštitúcie, ktoré zodpovedajú za kontrolu a schvaľovanie humánnych liečivých prípravkov vrátane vakcín.



Asociácia pripomína, že každý má právo na prístup ku všetkým informáciám, ktoré by mu umožnili aktívnu spoluúčasť pri rozhodovaní o svojom zdraví. "Tieto informácie sú základnou podmienkou pred akoukoľvek procedúrou a liečbou vrátane účasti na vedeckom výskume. Považujeme preto za mimoriadne dôležité, aby sa v prípade podania akejkoľvek neregistrovanej vakcíny pristupovalo k informovanému súhlasu, ktorý podpisuje pacient, ešte zodpovednejšie," mieni šéfka asociácie. Zdôraznila, že každá vakcína bez rozdielu musí byť najmä bezpečná.



AOPP sa obáva, že keďže plnú zodpovednosť za podanie neregistrovanej vakcíny proti ochoreniu COVID-19, akou je vakcína Sputnik V, nesie lekár, môže medzi ním a pacientom vznikať napätie. "Je na zvážení každého, či preferuje urýchlené očkovanie alebo je schopný počkať na dostupnosť ďalších vakcín," povedala Lévyová.



Od zodpovedných čaká, že oboznámia verejnosť s plánovanou dostupnosťou všetkých vakcín, teda spresnia, o ktorú vakcínu pôjde, ďalej o termínoch dodaní, o jej množstvách a rovnako aj o jej vhodnosti pre jednotlivé skupiny obyvateľstva vzhľadom na vek a diagnózu.



Verejnosť prosí, aby rešpektovala potrebu prednostného očkovania starých a chorých, a rovnako aj právo výberu vakcíny.