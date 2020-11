Lévyová: Pacienti majú rovnaké právo na lepšiu zdravotnú starostlivosť

Bratislava 11. novembra (TASR) – Všetci pacienti, bez ohľadu na to, kde sú poistení, majú rovnaké právo na lepšiu zdravotnú starostlivosť. Pre TASR to v reakcii na ďalšie dofinancovanie Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) sumou 98 miliónov uviedla prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov (AOPP) SR Mária Lévyová.



"Pacienti poistení v súkromných zdravotných poisťovniach sú rovnako ohrozenými skupinami, ako pacienti poistení v štátnej zdravotnej poisťovni," komentovala.



Lévyová pritom poukázala na informáciu z materiálu schváleného vládou SR na stredajšom zasadnutí, ktorá hovorí o tom, že zvýšenie základného imania vo VšZP bude pozitívne vplývať na úhradu zdravotnej starostlivosti, teda udržanie a zlepšenie poskytovanej zdravotnej starostlivosti pre pacientov, ktorých tvoria aj ohrozené skupiny obyvateľstva, ako sú deti, dôchodcovia, ťažko zdravotne postihnutí a taktiež ďalšie skupiny pacientov, ktorým je zdravotná starostlivosť poskytovaná.



Rovnako podotkla, že materiál nie je časovo viazaný na splnenie zákonných povinností. "Takže niekto musí spĺňať zákonné povinnosti a iný nie. Je to hanba," dodala.