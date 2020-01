AOPP: Pacienti mali minulý rok problém najmä s doplácaním za lieky

„V dôsledku revízie úhrad liekov, ku ktorej ministerstvo zdravotníctva pristupovalo každé tri mesiace, hrozilo to, že sa zhorší ich dostupnosť pre ťažko chorých pacientov,“ zhodnotila uplynulý rok v zdravotníctve prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov (AOPP) Mária Lévyová. Dodala, že situácia sa mohla dotknúť najmä onkologických, neurologických, psychiatrických a diabetických pacientov.



„Chápeme snahu ministerstva regulovať ceny liekov a šetriť tak peniaze z verejného zdravotného poistenia, ktoré môžu byť použité efektívnejšie, avšak pacienti na to rozhodne nesmú doplácať,“ povedala pre TASR Lévyová. Problém je podľa nej v tom, že v jednotlivých liekových skupinách sa síce nachádzajú aj lieky bez doplatku, avšak nie všetky sú z medicínskeho hľadiska zameniteľné a majú rovnaký efekt liečby u všetkých pacientov. Prvé tri mesiace v novom roku by nemalo dôjsť k nárastu výšky doplatkov, no podľa Lévyovej je ťažké predpovedať, ako sa bude situácia vyvíjať po voľbách.



Slovenské zdravotníctvo podľa nej potrebuje zásadné zmeny a stratifikácia nemocníc bola po rokoch prvým uceleným riešením, ktoré malo priniesť do nemocníc jednotné a transparentné pravidlá, kvalitnejšiu liečbu a tiež lôžka pre následnú dlhodobú starostlivosť, ktorých je aktuálne nedostatok. „Aj keď sa napokon stratifikáciu a posilnenie následnej starostlivosti nepodarilo prijať, považujeme za veľký úspech, že sa po rokoch otvorila diskusia na tieto témy. Je nám ľúto, že politici napokon uprednostnili svoje záujmy pred záujmami pacientov a názormi odborníkov,“ hovorí prezidentka AOPP. Dúfa, že táto otázka sa po voľbách opäť otvorí a čo najskôr dôjde k zmenám v oblasti dlhodobej starostlivosti. „Súčasné nastavenie systému nie je z dlhodobého hľadiska udržateľné,“ konštatuje Lévyová.



Pacienti podľa nej neraz musia čakať na odborné vyšetrenia či zákroky aj niekoľko mesiacov. Lekárov a sestier je málo a mnohí z nich sú v preddôchodkovom alebo dôchodkovom veku.



Lévyová tvrdí, že problémom je aj financovanie zdravotníctva. „Súčasné nastavenie financovania je z dlhodobého hľadiska neudržateľné, čoho dôkazom je aj opakovaná potreba sektor dofinancovať. V tomto roku sme podpísali memorandum s požiadavkou dofinancovania zdravotníctva vo výške 150 miliónov eur a mali sme pripravenú aj ďalšiu výzvu pre kompetentné ministerstvá a vládu,“ priblížila. Na jeseň AOPP organizovala tiež okrúhly stôl s kľúčovými stakeholdermi, ktorí priblížili potreby financovania jednotlivých segmentov v našom zdravotníctve. „Zhodli sme sa na tom, že v tomto smere bude potrebné pristúpiť k viacerým zmenám. Považujeme za mimoriadne dôležité začať v rámci zdravotníctva dlhodobo plánovať, nastaviť jasné pravidlá a v neposlednom rade hľadať aj iné zdroje financovania,“ tvrdí Lévyová.



Konštatuje, že výsledky prieskumu NMS Market Research v septembri 2019 ukázali, že väčšina ľudí už nepovažuje zdravotníctvo za bezplatné. „Približne polovica Slovákov si uvedomuje, že zdravotníctvo je nákladné a k čerpaniu zdrojov treba pristupovať zodpovedne,“ uviedla prezidentka AOPP. Toto vnímanie by si podľa nej mali osvojiť všetci, teda pacienti, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, dodávatelia v zdravotníctve aj štát. „Mal by nastaviť efektívne čerpanie zdrojov tak, aby zabezpečil dostupnú a kvalitnú zdravotnú starostlivosť pre všetkých svojich občanov,“ uzavrela Lévyová.