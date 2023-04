AOPP: Počet pacientov hľadajúcich právnu radu sa zdvojnásobil

Bratislava 18. apríla (TASR) - Počet pacientov, ktorí vyhľadali právnu pomoc, sa za posledné štyri roky zdvojnásobil. Pri príležitosti Európskeho dňa práv pacientov na to poukázala Asociácia na ochranu práv pacientov (AOPP). Pripomína, že pri akýchkoľvek právnych otázkach v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti sa môžu pacienti bezplatne obrátiť na jej právnu poradňu.



"Kým v roku 2019 vyhľadalo pomoc asociácie 141 pacientov a ich blízkych, v roku 2021 to bolo už 309. Tento nápor nepoľavil ani po odznení pandémie. Pacientska poradňa AOPP riešila v minulom roku 291 podnetov, čo je viac ako dvojnásobok v porovnaní s predpandemickým rokom 2019," priblížila asociácia.



V čase pandémie sa pacienti najčastejšie zaujímali o zmeny, ktoré prinieslo ochorenie COVID-19. "V minulom roku sme v rámci poradne riešili najmä podozrenia z nesprávneho poskytnutia zdravotnej starostlivosti," ozrejmila Radmila Strejčková z pacientskej poradne AOPP. Pacienti a príbuzní sa tiež často dopytovali na právo nahliadať do zdravotnej dokumentácie či na právo na sprevádzajúcu osobu pri hospitalizácii. "Veľkou témou boli tiež poplatky v ambulanciách, predovšetkým za vyšetrenia a objednania," doplnila.



AOPP pripomenula, že podľa Charty práv má pacient okrem iného právo podávať sťažnosti, ako aj právo na náhradu škody. "V praxi sa tak veľakrát nedeje. Pacienti si jednak nie sú istí, či a na koho sa môžu obrátiť, na druhej strane sú tu prirodzené obavy, že ak sa pacient ohradí voči postupu lekára, nebude ho mať kto ošetriť a liečiť," vysvetlila prezidentka asociácie Mária Lévyová.



Asociácia zároveň zdôrazňuje potrebu osvety pacientov. Ozrejmila, že v prípade domnienok o nesprávnom poskytnutí zdravotnej starostlivosti asociácia treba najprv kontaktovať vedenie zdravotníckeho zariadenia a žiadať nápravy a až následne podať podnet na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. "Poplatky a etika zdravotníckych pracovníkov v ambulanciách spadá do kompetencií príslušných vyšších územných celkov, v ústavných zariadeniach Ministerstva zdravotníctva SR," doplnila Strejčková.



V otázkach úhrady liečby a výkonov či schvaľovania liekov na výnimku AOPP odporúča kontaktovať zdravotné poisťovne. Pri výpadkoch liekov sa môže pacient obrátiť na lekárnika, Slovenskú lekárnickú komoru, Štátny ústav pre kontrolu liečiv alebo na ministerstvo zdravotníctva. Dôležité je tiež výpadok lieku konzultovať s ošetrujúcim lekárom. Prezidentka AOPP zároveň upozorňuje, že pacienti majú okrem práv aj povinnosti, a to napríklad dodržiavať liečebný režim pri práceneschopnosti či chrániť zdravie iných, ak majú prenosné ochorenie.