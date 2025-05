Asociácia na ochranu práv pacientov reaguje na vyhlásenie ZAP

Bratislava 6. mája (TASR) - Vyhlásenie Zväzu ambulantných poskytovateľov (ZAP), že nepodpíše aktuálne znenie zmlúv so zdravotnými poisťovňami, považuje Asociácia na ochranu práv pacientov (AOPP) za vážny signál o prehlbujúcej sa kríze v ambulantnom sektore. Tento krok nie je podľa AOPP len technickým rozhodnutím o podmienkach spolupráce, ale upozornením na dlhodobé systémové problémy, ktoré ohrozujú stabilitu, kvalitu a dostupnosť ambulantnej starostlivosti pre pacientov na celom Slovensku. AOPP sa stotožňuje s výzvou ZAP, že je nevyhnutné okamžite otvoriť odbornú, ale aj politickú diskusiu o reforme a podpore ambulantného sektora.



ZAP podľa asociácie oprávnene upozorňuje, že ponúkané finančné podmienky nereflektujú realitu neustále rastúcich nákladov. Ambulantní lekári čelia podľa AOPP rovnakým ekonomickým tlakom ako nemocnice - zvyšovanie cien energií, nákladov na materiál a požiadavky na rast miezd. „Ambulantný sektor zostáva v tieni iných typov zdravotnej starostlivosti. Je preto pochopiteľné, že ZAP predĺžil existujúce zmluvy len o jeden mesiac a vyzýva na okamžité pokračovanie v rokovaniach - nie ako formálny proces, ale ako priestor na zásadné rozhodnutia o budúcnosti ambulantnej siete,“ napísala asociácia vo svojom stanovisku.



Podľa asociácie tiež hrozí zhoršená dostupnosť zdravotnej starostlivosti. Transparentné a férové financovanie, ktoré by umožnilo ambulanciám ekonomicky prežiť a zároveň naplniť očakávania v oblasti platov a kvality služieb, môže mať reálne pozitívne dosahy na pacientov. Situácia, ktorú ZAP popisuje - zatváranie ambulancií, odchod lekárov a tlak na poisťovne - ohrozuje kontinuitu a dostupnosť starostlivosti predovšetkým v regiónoch. „ZAP tiež správne upozorňuje na negatívny vplyv tzv. transakčnej dane, ktorá v konečnom dôsledku negatívne nezasahuje ‚systém‘, ale práve pacientov, často tých najzraniteľnejších - odkázaných na stanovenie diagnózy, drahú onkologickú či biologickú liečbu,“ dodala AOPP.



AOPP žiada zdravotné poisťovne, aby predstavili plán zabezpečenia optimálnej siete a garancie starostlivosti o svojich poistencov pre prípad neuzatvorenia zmlúv ambulantnými poskytovateľmi. „Žiadame, aby pacienti neboli v prípade nedohody medzi poskytovateľmi ambulantnej starostlivosti a zdravotnými poisťovňami opätovne rukojemníkmi,“ píše asociácia.



ZAP nepodpíše súčasné znenie zmlúv so zdravotnými poisťovňami. Tvrdí, že na ambulantný sektor nebolo vyčlenených dostatok zdrojov. Pôvodné zmluvy predĺžil o jeden mesiac s účinnosťou do konca mája, plánuje pokračovať v rokovaniach a tlmočiť postoje Ministerstvu zdravotníctva (MZ) SR a vláde SR. Žiada záruky a okamžité otvorenie diskusie o zásadných systémových zmenách. MZ deklaruje, že pokračuje v komunikácii so zástupcami sektoru zdravotníctva vrátane poskytovateľov ambulantnej starostlivosti.