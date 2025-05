Prieskum: Povedomie o ezdraví rastie pomaly

Bratislava 7. mája (TASR) - Väčšina slovenskej verejnosti vníma výhody elektronizácie zdravotných služieb a až 93 percent si myslí, že by mali byť viac využívané. Vyplýva to z prieskumu agentúry MNFORCE pre Asociáciu na ochranu práv pacientov (AOPP). Ukázal tiež, že povedomie o službe ezdravie rastie pomaly, pričom 11 percent Slovákov o nej nikdy nepočulo. AOPP preto apeluje na zodpovedných, aby rozširovanie elektronických služieb riešili intenzívnejšie.



„Elektronizácia zdravotníctva je jednou z výziev, pred ktorými stojí slovenské zdravotníctvo. Z pohľadu pacientov stále funguje nedostatočne, ako ukazuje aj aktuálna nedostupnosť e-receptov od nezmluvných lekárov alebo nevyhnutnosť prenášať výsledky laboratórnych či CT vyšetrení medzi lekármi. Slabé je aj povedomie, hoci väčšina populácie už počula o ezdraví, mnohí ľudia netušia, čo konkrétne znamená, a čo je ešte horšie, neuvedomujú si, ako im môže uľahčiť život a liečbu,“ skonštatoval asociácia s tým, že dobre fungujúce elektronické služby v zdravotníctve by boli veľkým prínosom aj pre lekárov.



Prieskum ukázal, že 53 percent Slovákov síce pozná pojem ezdravie, ale nevie, čo konkrétne im ponúka. Tiež, že len 32 percent ho využíva aktívne. Lepšie skúsenosti majú pacienti so službou eRecept. Aktívne ju využilo až 85 percent respondentov, avšak takmer 45 percent Slovákov muselo po recept ísť k lekárovi osobne. „Súvisí to pravdepodobne so situáciou, ktorá vznikla začiatkom tohto roka v dôsledku novely zákona o národnom zdravotníckom systéme, keď nebolo možné vystavovať eRecepty na niektoré kategórie liekov,“ vysvetlila prezidentka AOPP Elena Marušáková. Podotkla, že pre pacienta predstavuje záťaž, ak si prípadne musí ísť so zhoršeným zdravotným stavom vyzdvihnúť nielen liek, ale aj papierový recept k lekárovi.



Pre pacientov je tiež podľa prieskumu záťažou nutnosť navštevovať lekárov pri prenose výsledkov CT či MR vyšetrení. Až 52 percent respondentov uviedlo, že aspoň raz muselo osobne vyzdvihnúť výsledky vyšetrenia a doručiť ich lekárovi, ktorý ich potreboval. Vyše 40 percent pacientov zároveň vyjadrilo obavu, že sa tak môže zhoršiť ich zdravotný stav. V tomto prípade vidí AOPP riešenie v službe eLab.



Asociácia preto vyzýva zdravotné poisťovne, Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) a Ministerstvo zdravotníctva SR, aby intenzívnejšie riešilo rozširovanie elektronických služieb, ako aj motiváciu zapojenia lekárov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti do existujúcich systémov.