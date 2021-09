Asociácia pacientov sa bojí chaosu okolo testovania nezaočkovaných

Bratislava 24. septembra (TASR) – Asociácia na ochranu práv pacientov v SR sa obáva chaosu, ktorý by mohol vzniknúť v súvislosti s usmernením Ministerstva zdravotníctva SR k testovaniu pacientov aj zamestnancov v nemocniciach a ambulanciách. Ako pre TASR povedala prezidentka asociácie Mária Lévyová, doplatiť naň môžu ako prví práve pacienti.



Verí, že ministerstvo takúto situáciu nedopustí a v najbližšom období predstaví širokej verejnosti konkrétnejšie informácie aj právne normy v rámci testovania a postupov v prípade potreby poskytovania zdravotnej starostlivosti, či už na celoslovenskej, alebo na regionálnych úrovniach.



„Obávame sa toho, že napríklad v prípade potreby preplácania testov pri zdravotných indikáciách pred vyšetreniami, mnohí pacienti sa radšej rozhodnú nenavštíviť lekára," povedala Lévyová. Podľa jej slov to potvrdil aj prieskum, v ktorom takmer polovica opýtaných priznala, že z dôvodu situácie zapríčinenej ochorením COVID-19 ani nekontaktovala svojho lekára, a to aj napriek tomu, že za normálnych okolností by tak urobila.



Doplnila, že začiatkom júla požiadala asociácia ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nominant OĽANO), aby v rámci novej stratégie protiepidemických opatrení zohľadnili spoplatnenie testovania pre pacientov, a tiež v prípade COVID pasov zohľadnili aj túto skupinu osôb a upravili vyhláškou výnimky pre všetkých, ktorým závažné zdravotné kontraindikácie nedovoľujú dobrovoľne absolvovať očkovanie proti COVID-19.



„Taktiež nemôžeme súhlasiť so spoplatnením testovania, ktoré je nevyhnutné a vyžadované pri návšteve lekára či nemocnice, pri vyšetreniach či operačných výkonoch. Je veľmi dôležité, aby pre všetkých pacientov bola dostupná včasná, správna a adekvátna liečba," doplnila.



Podľa asociácie by mali byť v najviac ohrozených okresoch a krajoch finančne kompenzované zo strany štátu v prípade potreby testy tak očkovaným, ako aj neočkovaným skupinám obyvateľov v prípade zdravotných indikácií, aby sa predišlo zbytočným nákazám, zdravotným komplikáciám a úmrtiam.



„Rovnako veríme, že názory odborníkov, skúsenosti pacientov, presvedčia nezaočkovaných a nerozhodnutých o tom, že sa dajú zaočkovať. Nikto z nás nevie, kedy bude pacientom a všetci máme právo na poskytnutie zdravotnej starostlivosti na základe svojho zdravotného stavu a podľa stupňa zdravotného postihnutia," myslí si Lévyová.



Štát má podľa jej slov vytvárať podmienky na to, aby sa zdravotná starostlivosť poskytovala na odbornej úrovni, plynulo, sústavne a aby bola dostupná.