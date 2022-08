AOPP sa obáva, že po zmenách dlžníkov na zdravotnom poistení pribudne

Bratislava 6. augusta (TASR) - Asociácia na ochranu práv pacienta (AOPP) sa obáva, že po zrušení obmedzení v poskytovaní zdravotnej starostlivosti pre dlžníkov na zdravotnom poistení sa ich počet zvýši. Aktuálne má podľa nej hradenú plnú zdravotnú starostlivosť väčšina dlžníkov, ktorí sú solidárni a spĺňajú podmienky štátu. "Ľudia, ktorí jednoducho neplatia do systému aj napriek tomu, že nie sú v hmotnej núdzi, budú z tejto navrhovanej úpravy bezdôvodne ťažiť," uviedla pre TASR prezidentka asociácie Mária Lévyová.



AOPP podotkla, že podľa aktuálne platnej legislatívy môže zdravotná poisťovňa hradiť celú starostlivosť vrátane odkladnej starostlivosti väčšine dlžníkov, ak splnia podmienky dané zákonom. "To pokrýva všetkých, ktorí sú solidárni a dostali sa do prechodných problémov," ozrejmila Lévyová.



Po schválení návrhu sa podľa AOPP počet neplatičov a dlžníkov zvýši. Poukazuje pri tom na dosahy krízy, pandémie, inflácie či zvýšenia odvodovej povinnosti. "Vymožiteľnosť dlhov zo strany zdravotných poisťovní zrejme nebude na takej úrovni, ako sa očakáva, a dlh v našom zdravotníctve bude narastať. Taktiež náklady na zdravotnú starostlivosť poskytnutú dlžníkom na poistnom budú omnoho vyššie, ako je uvedené v návrhu," skonštatovala Lévyová.



Asociácia považuje za dôležité, aby sa ľudia, ktorí sa nie vlastnou vinou ocitli v núdzi, dostali k zdravotnej starostlivosti, ktorú potrebujú. "Predpokladom toho je vytvorenie finančne stabilného solidárneho zdravotného systému. Preto je ťažké podporiť znižovanie solidárnosti," skonštatovala prezidentka asociácie.



Vzniká tiež podľa nej otázka, či sa oplatí platiť zdravotné poistenie, keď neplatič bude mať rovnaký nárok na zdravotnú starostlivosť. "Nebude to smerovať ešte k väčšiemu rozpadu solidárneho systému zdravotného poistenia, finančnej poddimenzovanosti, absencii zodpovednosti, morálnemu rozkladu nášho zdravotníctva?" poznamenala prezidentka asociácie. Rovnako je podľa nej potrebné opýtať sa, či zdravotné poisťovne dokážu vykryť straty a vymôcť dlhy od neplatičov formami, ktoré sú v novele navrhnuté.



Dodala, že asociácia by očakávala zo strany štátu opatrenia, ktoré budú viac propacientsky orientované a zlepšia solidárnosť pre všetkých poistencov.



Ministerstvo zdravotníctva SR navrhuje v novele zákona o zdravotných poisťovniach poskytnúť dlžníkom plnú zdravotnú starostlivosť a obmedziť prístup len pri odkladnej starostlivosti. Navrhuje tiež zrušenie reštrikcií pre ľudí, ktorí majú podlžnosť z minulosti, no v súčasnosti zdravotné odvody platia. Deklarovalo, že je otvorené o rozsahu poskytovanej zdravotnej starostlivosti pre dlžníkov diskutovať.