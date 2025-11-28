< sekcia Slovensko
AOPP: Schválené sadzby DRG na rok 2026 sú výsledkom širokej dohody
(MZ) SR v piatok informovalo, že riadiaci výbor pre úhradové mechanizmy a reguláciu cien pre ústavnú zdravotnú starostlivosť schválil skupinové základné sadzby pre každú skupinu nemocníc na rok 2026.
Autor TASR
Bratislava 28. novembra (TASR) - Asociácia na ochranu práv pacientov (AOPP) vníma schválené základné sadzby DRG na rok 2026 ako výsledok širokej dohody zdravotníckeho sektora. Považuje to za dôležitý signál stability pre celý zdravotnícky systém a zároveň za krok, ktorý môže prispieť k lepšej dostupnosti nemocničnej starostlivosti pre pacientov na Slovensku. Uvádza to vo svojom stanovisku, ktoré má TASR k dispozícii.
„Zástupca AOPP podporil návrh základných sadzieb s presvedčením, že ich nastavenie bude poskytovateľov motivovať k zvýšeniu počtu odliečených pacientov,“ konštatuje AOPP.
Od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti asociácia očakáva, že to aj reálne premietnu do skrátenia čakacích dôb a zlepšenia dostupnosti potrebnej zdravotnej starostlivosti v nemocniciach naprieč regiónmi. Avizuje, že na budúci rok bude pozorne sledovať, ako sa nové sadzby premietnu do reálnej praxe, najmä do dostupnosti zákrokov, kvality poskytovanej starostlivosti a komfortu pacienta počas hospitalizácie.
„AOPP zostáva pripravená aktívne spolupracovať pri ďalších úpravách systému DRG tak, aby jeho fungovanie bolo dlhodobo udržateľné, spravodlivé a prínosné najmä pre pacientov, ktorí zdravotnícky systém potrebujú a spoliehajú sa naň v najťažších životných situáciách,“ odkazuje asociácia.
Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR v piatok informovalo, že riadiaci výbor pre úhradové mechanizmy a reguláciu cien pre ústavnú zdravotnú starostlivosť schválil skupinové základné sadzby pre každú skupinu nemocníc na rok 2026. Podľa ministerstva sa tak nastoľuje spravodlivé financovanie nemocníc. Schválený návrh podľa rezortu stimuluje poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti zvyšovať podiel poskytnutej zdravotnej starostlivosti financovanej formou platieb za výkon a, naopak, znižovať podiel paušálnych platieb na celkových platbách za zdravotnú starostlivosť.
