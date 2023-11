AOPP: Slovenské zdravotníctvo potrebuje nevyhnutne systémové zmeny

Bratislava 25. novembra (TASR) - Zlepšenie dostupnosti a kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti na Slovensku sa nezaobíde bez systémových zmien zo strany štátu. Zdôraznila to Asociácia na ochranu práv pacientov (AOPP) SR, ktorá tému potrebných systémových zmien v slovenskom zdravotníctve rozvíjala na siedmej pacientskej konferencii (24. - 25. 11.).



"Zdravotníctvo potrebuje naozaj systémové zmeny. Čiastkové úpravy, často spojené aj s argumentom o zneužívaní systému pacientmi, nikam nevedú," upozornila prezidentka AOPP Mária Lévyová. Poukázala pritom na to, že zvyšovanie nákladovej efektívnosti, na ktoré sa štát pri riešení slovenského zdravotníctva doteraz orientoval, nemôže byť cieľom, ale prostriedkom na dosiahnutie cieľa. "Je načase nastaviť si dlhodobú stratégiu rozvoja slovenského zdravotníctva za aktívnej účasti všetkých subjektov, ktorých sa táto problematika týka," zdôraznila prezidentka AOPP.



Cieľom siedmej pacientskej konferencie bolo preto podľa jej slov posadiť za jeden stôl kľúčových aktérov slovenského zdravotníctva a vytvoriť priestor na hľadanie riešení. "Priority a očakávania regulátora, zdravotných poisťovní, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, výrobcov liekov a zdravotníckych pomôcok až po nás pacientov sa, samozrejme, môžu líšiť. A práve preto potrebujeme vytvárať priestor na vzájomnú diskusiu, ktorá by sa mala viesť okolo potrieb pacienta," vysvetlila Lévyová.



Priblížila zároveň, že v diskusii rezonovali viaceré otázky, napríklad nastavenie stabilného financovania, posilnenia odborných kapacít v ambulanciách a nemocniciach či spustenie optimalizácie siete nemocníc s nadväznosťou na ambulantnú starostlivosť.



Záver prvého dňa dvojdňovej konferencie patril už tradične udeľovaniu ocenení AOPP "Môj lekár" a "Moja sestra". Mimoriadne pacientske ocenenia si prevzalo desať lekárov a desať sestier, ktorí boli nominovaní pacientmi a širokou verejnosťou a vybraní odbornou porotou.