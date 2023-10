AOPP: Spoplatnenie lekára by mohlo zvýšiť náklady v zdravotníctve

Bratislava 13. októbra (TASR) - Zavedenie poplatkov za návštevu lekára by finančne zaťažilo sociálne slabších pacientov. Mohlo by viesť aj k zvýšeniu nákladov v zdravotníctve. Upozornila na to Asociácia na ochranu práv pacientov (AOPP). Nesúhlasí so spoplatnením návštev všeobecných lekárov (jedno euro) a špecialistov (päť eur). Opatrenia spomína rezort financií v návrhu na ozdravenie verejných financií, ktorý pripravila pre novú vládu.



Asociácia poukázala na to, že zvýšenie spoluúčasti pacientov viedlo podľa americkej štúdie z tohto roku k nárastu využívania lôžkovej zdravotnej starostlivosti a zníženiu využívania ambulantnej. "Zvyšovanie spoluúčasti pacienta malo za následok aj nižšie dodržiavanie predpísanej liečby. Takže v konečnom dôsledku pacienti končili v nemocniciach, čo znamená, že tento krok mal dopad nielen na ich zdravotný stav, ale aj na zvýšenie nákladov na zdravotnú starostlivosť," skonštatovala viceprezidentka asociácie Elena Marušáková.



Zavedenie poplatkov vychádza podľa jej slov z predpokladu, že pacient má medicínske vedomosti. "Nemá však schopnosť posúdiť, či jeho zdravotný problém vyžaduje alebo nevyžaduje návštevu lekára," podotkla. Verí, že nová vláda nebude riešiť nedostatok ambulantných lekárov zavedením finančnej bariéry najmä pre sociálne slabších pacientov.



Asociácia tiež odmieta, aby sa rušili limity spoluúčasti na doplatkoch za lieky. "Najmä pre chronických pacientov, ktorí majú v dôsledku svojho ochorenia horšie možnosti zamestnania a nižšie príjmy, respektíve pre dôchodcov, sú doplatky za lieky citeľná položka," dodala Marušáková.