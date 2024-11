V Bratislave sa koná konferencia Asociácie na ochranu práv pacientov

Bratislava 14. novembra (TASR) - Nedostatok lekárov, ale aj zdravotníckeho personálu, bude problém, ktorý sa bude v budúcnosti prehlbovať. Pre dosahovanie lepších výsledkov liečby je preto potrebné zásadne zmeniť informovanosť a vzdelávanie pacientov o ich diagnóze a liečbe. Ako na to využiť moderné digitálne technológie a telemedicínu je témou ôsmej celoslovenskej konferencie Asociácie na ochranu práv pacientov (AOPP), ktorá sa koná v týchto dňoch v Bratislave.



AOPP pripomína, že významná časť lekárov, sestier či ošetrovateľov je v dôchodkovom veku, alebo tesne pred ním. Školy pritom zatiaľ nevychovávajú dostatok zdravotníckeho personálu, ktorý by ich vedel v plnej miere nahradiť. Aj preto treba začať zavádzať systémové zmeny, ktoré odbremenia zdravotníkov a zároveň zlepšia výsledky liečby. "Jednou z týchto ciest je aj intenzívne pracovať na tom, aby pacient vo väčšej miere rozumel svojej diagnóze, ale najmä liečbe. Len tak sa vie vyhnúť rizikovým faktorom, ktoré môžu liečbu narúšať a viesť k zhoršovaniu zdravotného stavu," hovorí prezidentka AOPP Mária Lévyová.



Ak totiž nie je pacient dostatočne informovaný, poučený a vzdelaný o svojej diagnóze a liečbe či rizikách jej nedodržania, často ju aj nechtiac poruší. Prípadne ju podcení a liečebný režim dodržiava "len tak polovičato". Ak zároveň nemajú niektorí lekári dosť času dôsledne si overiť, či pacient pochopil diagnózu, nastavenú liečbu a riziká súvisiace s jej nedodržaním, telemedicína a digitalizácia sú podľa asociácie riešením, ktoré dokáže zefektívniť celý proces liečby. Priniesť pohľad na tento prístup je preto cieľom spomínanej pacientskej konferencie, ktorá sa koná pod záštitou ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD).



Súčasťou dvojdňovej konferencie je aj odovzdávanie ocenení Môj lekár a Moja sestra. Tento rok si ich prevzalo desať lekárov a desať sestier. Nominovaní boli pacientmi a širokou verejnosťou a vybraní odbornou porotou.



V kategórii in memoriam ocenili celoživotnú prácu sestričky Marcely Vidovej v oblasti domácej ošetrovateľskej starostlivosti. "Táto oblasť na Slovensku stále nemá uznanie, ktoré by si zaslúžila," poznamenala Lévyová.



Cenu verejnosti získala Eva Hanáčková, ktorá okrem liečby malých pacientov v detskej neurologickej ambulancii už viac ako 18 rokov vedie aj neurologické oddelenie v nemocnici v Komárne. Zaviedla napríklad mini-invazívnu liečbu ochorení chrbtice, manažment pacientov po náhlych cievnych mozgových príhodách a v rámci projektu Zdravá chrbtica u detí sa snaží predchádzať dôsledkom nezdravého sedavého životného štýlu detí.



Hlas verejnosti si v kategórii moja sestra odniesla Mária Ďurdinová z nemocnice v Handlovej, kde je neoddeliteľnou súčasťou tímu sestier na oddelení dlhodobo chorých už 43 rokov.