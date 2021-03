Usmernenie k triáži pacientov má porušovať ich práva

Bratislava 12. marca (TASR) – Asociácia na ochranu práv pacientov (AOPP) kritizuje manuál Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR týkajúci sa triáže pacientov, ktorí potrebujú intenzívnu starostlivosť. Podľa asociácie takýto materiál porušuje práva pacientov, preto ho považuje za "neprijateľný".



Dokument poukazuje na to, komu má byť poskytnutá intenzívna starostlivosť v kritickej situácii, ktorá prináša obmedzené kapacity v zdravotníckych zariadeniach z dôvodu pandémie nového koronavírusu. Podľa asociácie je tento materiál v rozpore so zákonom o zdravotnej starostlivosti, s Chartou práv pacientov v SR, ďalej s Európskou chartou práv pacientov a aj s Ústavou SR.



"Z týchto dokumentov jednoznačne vyplýva, že nie je možné obmedziť právo ktoréhokoľvek pacienta na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v potrebnom rozsahu a kvalite odborným usmernením MZ SR," hovorí asociácia, podľa ktorej mali namiesto rozsiahlejšej diskusie na pripomienkovanie materiálu len jeden deň.



Upozornila tiež na to, že materiál môže priniesť nedorozumenia a chybné, nielen etické, ale aj právne rozhodnutia. "Odborné usmernenie nechráni pred právnou zodpovednosťou lekára, ktorý na základe skóre rozhodne o tom, ktorého pacienta napojí, respektívne nenapojí na pľúcnu ventiláciu, za súhlasu druhého lekára," poznamenala AOPP.



Od MZ SR žiada, aby namiesto prípravy krízových riešení hľadalo spôsoby, ako predísť kolapsu nemocníc. Riešenie, ako zmierniť nápor pacientov na slovenské nemocnice vidí asociácia v posilnení liečby pacientov pozitívnych na ochorenie COVID-19 v ambulanciách lekárov prvého kontaktu či v domácom prostredí.



Ako vo štvrtok (11. 3.) uviedol štátny tajomník rezortu zdravotníctva Peter Stachura, dokument môže byť veľmi kvalitným odporúčaním pre lekárov prvého kontaktu na urgentných príjmoch, na oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny alebo v teréne pre tých, ktorí priamo prichádzajú k pacientom, aby sa nerozhodovali len na základe subjektívnych kritérií, ale na základe nejakých objektívnych dát, ktoré majú základ aj v zahraničnej literatúre.



Na základe bodovacieho systému, ktorý zahŕňa dve oblasti – chronické ochorenia a ich závažnosť a krehkosť pacienta, čiže jeho závislosť na iných, sa pacientovi následne poskytne buď intenzívna, konzervatívna alebo paliatívna starostlivosť. Podľa Stachuru nezostane žiaden pacient bez zdravotnej starostlivosti.



Rozhodovanie sa má podľa tvorcov materiálu, medzi ktorými sú napríklad lekár a bioetik Jozef Glasa či právnik Ivan Humeník, diať na základe transparentných a pochopiteľných kritérií.