AOPP: Začalo sa aktívne komunikovať s pacientskymi organizáciami

Bratislava 28. marca (TASR) - Za dva roky pôsobenia súčasnej vlády sa začala aktívna komunikácia s pacientskymi organizáciami. Pripomenula v rámci hodnotenia pre TASR k polčasu vlády prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov (AOPP) Mária Lévyová. Naopak, jednoznačný problém vidí vo financovaní sektora.



"Pri hodnotení doterajšieho pôsobenia vlády v polovici volebného obdobia je potrebné vziať do úvahy to, že nás zasiahla pandémia, vojnový konflikt na Ukrajine, preto by tvrdá kritika bola nekorektná. Hoci si uvedomujeme, že zďaleka nie je splnená ani polovica bodov z Programového vyhlásenia vlády zameraného na pacienta a na zdravotníctvo," povedala Lévyová.



Poukázala na to, že sa začala aktívna komunikácia s pacientskymi organizáciami. "V rámci zákona o kategorizácii nemocníc sme sa stali členmi kategorizačnej komisie. Naďalej zastupujeme pacientov aj v Komisiách na schvaľovanie štandardných diagnostických a terapeutických postupov a preventívnych postupov," priblížila prezidentka AOPP.



Jednoznačný problém vidí vo financovaní a naplnení programového vyhlásenia o pravidelnej valorizácii zdrojov pre zdravotníctvo a jeho finančnej stabilizácii. "Čo má za následok zhoršujúcu sa dostupnosť zdravotnej starostlivosti a v niektorých prípadoch sa pacienti potrebnej liečby ani nedožijú."



V druhej polovici volebného obdobia sa AOPP plánuje zaujímať o to, kedy a akou formou sa budú plniť body programového vyhlásenia, ktoré sú propacientsky orientované a mali by zlepšiť cestu pacienta celým systémom. "Vláda sa zaviazala, že v rámci poskytovanej zdravotnej starostlivosti zlepší dostupnosť a kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti a taktiež dostupnosť moderných a bežne používaných liekov, že zrealizuje také kroky, ktoré znížia počty odvrátiteľných úmrtí," ozrejmila Lévyová.



Asociácia sa podľa jej slov obáva, že v dôsledku odloženej zdravotnej starostlivosti pre pandémiu a s príchodom ľudí z Ukrajiny sa významne zvýši počet pacientov, ktorí budú potrebovať zdravotnú starostlivosť na Slovensku. "Preto sme očakávali, že dôjde aj k potrebnému a férovému dofinancovaniu zdravotníctva tak, aby nikto nezostal opomenutý," uviedla Lévyová. Ľudia vrátane politikov by si podľa nej v tejto súvislosti mali uvedomiť, že národ, ktorý sa nedokáže postarať o seba, sa len veľmi ťažko postará o iných.