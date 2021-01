AOPP žiada urgentné očkovanie rizikových skupín proti koronavírusu

Bratislava 15. januára (TASR) – Rizikové skupiny chronických pacientov a tiež ich opatrovatelia by mali byť urgentne zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19. Žiada to Asociácia na ochranu práv pacientov (AOPP) SR, ktorá o tom v piatok informovala TASR.



"Posun v očkovaní týchto skupín pacientov, aj keď iba niekoľko týždňov, môže predstavovať veľa stratených, respektíve zachránených životov," uviedla asociácia. Navrhuje maximálne urýchliť očkovanie najohrozenejších skupín pacientov so zohľadnením veku a podľa rizikovosti ochorenia. Rovnako sa chce asociácia podieľať na verejnej osvete o prínosoch očkovania a mobilizácii pacientov a ich rodín.



Tiež žiada zaradiť rizikových pacientov a ich opatrovateľov na zoznamy v očkovacích centrách s dostupnosťou do jednej hodiny, ktorí budú volaní pri nevyčerpaní vakcín na daný deň. V prípadoch, že z medicínskeho hľadiska nie je možné očkovať rizikovú osobu, vyžaduje prednostne očkovať jej opatrovateľov, či rodinných príslušníkov.



Od rezortu zdravotníctva vyžaduje, aby v spolupráci s hlavnými odborníkmi Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR stanovilo rizikové skupiny, respektíve rizikové príznaky.



Za dôležité považuje začať očkovať aj tých, ktorí sú odkázaní na opateru v domácom prostredí a súčasne očkovať aj ich opatrovateľov. Ak by sa tak nestalo, podľa asociácie síce Slovensko bude mať časom zaočkovanú populáciu rizikových pacientov, ale zároveň, ak im budú vypadávať opatrovatelia po infikovaní sa, tak sa bude musieť následne riešiť ich opatera v nemocniciach alebo zariadeniach sociálnych služieb (ZSS).



Primárne by sa podľa asociácie malo začať v ZSS, ktoré ešte neboli premorené ochorením COVID-19, respektíve očkovanie začať v tých ZSS, ktoré boli premorené najskôr a kde už zrejme imunita v závislosti od hladiny antigénov odznieva.



Najrizikovejšie skupiny pacientov by sa mali určiť s podporou informačných systémov v zdravotných poisťovniach. AOPP navrhuje vytvoriť pracovnú skupinu zloženú zo zástupcov MZ SR, zdravotných poisťovní, Národného centra zdravotníckych informácií a prípadne jej zástupcov.