AP: Pápežova návšteva Luníka IX je znamením inklúzie pre Rómov v SR

Londýn/Bratislava 14. septembra (TASR) - Pápežova utorková návšteva košického sídliska Luník IX je znamením inklúzie pre slovenských Rómov, napísala agentúra AP.



Pápež v utorok popoludní prišiel na košické sídlisko Luník IX, kde sa stretol s rómskou komunitou. Podľa AP ide o gesto začlenia tejto komunity, ktorá je jednou z najviac marginalizovaných menšín v krajine a dlho "trpí diskrimináciou a chudobou".



Pápež sa počas svojej cesty usiluje "vziať do náručia" aj tých členov spoločnosti, ktorí sú najviac odsúvaní na jej okraj, napísala v pondelok na svojej webovej stránke stanica BBC.



František v pondelok popoludní navštívil centrum Betlehem v bratislavskej Petržalke, kde sa venujú charitatívnej činnosti, najmä s dôrazom na pomoc pre ľudí bez domova.



BBC pápežovu návštevu na Slovensku označila za dlhú v porovnaní s nedeľňajším niekoľkohodinovým pobytom Svätého Otca v Maďarsku.



Cirkevný analytik Imrich Gazda podľa BBC vyjadril súhlas s vatikánskymi komentátormi, ktorí sú presvedčení, že pápež vysiela jemný odkaz.



František sa s maďarským premiérom Viktorom Orbánom nezhoduje v otázke prijatia žiadateľov o azyl v Európe – najmä migrantov z moslimského sveta –, pripomína britská stanica.



Pápež v nedeľu v Budapešti na záver 52. medzinárodného eucharistického kongresu odslúžil svätú omšu, počas ktorej Maďarsko vyzval, aby "natiahlo svoje ruky ku každému". Predtým absolvoval 40-minútové stretnutie s Orbánom.



Pápeža v pondelok v prezidentskom paláci privítala prezidentka SR Zuzana Čaputová. Tú BBC označila za "liberálnu političku", ktorá v súvislosti so záležitosťami ako práva LGBT komunity a utečenci používa "tolerantnejšie a inkluzívnejšie" vyjadrenia.



Františkova štvordňová návšteva Slovenska, ktorú začal v nedeľu popoludní, je prvou cestou pápeža do tejto krajiny za posledných 18 rokov, všíma si BBC. Slovensko naposledy navštívil Ján Pavol II. v roku 2003.