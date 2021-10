Polikliniky sú návrhom na zníženie platieb za poistencov zaskočené

Bratislava 6. októbra (TASR) - Asociácia polikliník a zdravotníckych zariadení (APAZ) je zaskočená návrhom Ministerstva financií (MF) SR o krátení platby štátu za svojich poistencov. Návrh prichádza v čase, keď zdravotnícke zariadenia majú podstatne zvýšené náklady na udržiavanie sprísneného hygienicko-epidemiologického režimu. V stanovisku to uviedol prezident APAZ Štefan Zelník.



Pripomenul, že poskytovatelia zdravotnej starostlivosti dlhodobo zápasia s vnútornou zadlženosťou. "Inflácia navyše naberá na obrátkach a ceny na Slovensku rastú najrýchlejšie za ostatných 17 rokov. Najviac k rastu cien prispievajú kľúčové materiály, palivá a energie, čo sa prejavuje v cenách špeciálneho zdravotníckeho materiálu," uviedol Zelník.



Vzhľadom na zhoršujúce sa finančné podmienky v ambulantnom sektore klesá podľa Zelníka o tento segment poskytovania zdravotnej starostlivosti záujem. Dôkazom je aj rast vekového priemeru lekárov a zdravotných sestier, ale aj chýbajúci personál. "Je pre nás nepochopiteľné, ak v týchto neľahkých časoch ministerstvo financií miesto zvýšenia zdrojov do zdravotníctva uvažuje dokonca o znížení príjmov," skonštatoval Zelník.



Vzhľadom na aktuálnu daňovú prognózu sa má platba za poistencov štátu znížiť o viac ako 232 miliónov eur na sumu 1,2 miliardy eur. Šéf rezortu financií Igor Matovič (OĽANO) preto koncom septembra požiadal ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nominant OĽANO) o viazanie rozpočtových prostriedkov v spomínanej sume. Lengvarský v reakcii prisľúbil, že poskytovanie zdravotnej starostlivosti na Slovensku to v žiadnom prípade neohrozí.



Štát platí zdravotné poistenie napríklad za seniorov, deti, študentov, ženy na materskej či nezamestnaných.