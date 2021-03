APAZ: Národný HTA inštitút by sa mal financovať zo štátneho rozpočtu

Bratislava 22. marca (TASR) - Asociácia polikliník a zdravotníckych zariadení (APAZ) nesúhlasí s tým, aby Národný inštitút pre hodnotu a technológie v zdravotníctve bol financovaný zdravotnými poisťovňami. Ide o prostriedky určené na zdravotnú starostlivosť. V stanovisku na to poukázal Štefan Zelník, prezident APAZ.



"Ak občan a zamestnávateľ musia zo zákona platiť povinné odvody do zdravotnej poisťovne, tak štát sa musí postarať o to, aby finančné prostriedky boli vynaložené na zdravotnú starostlivosť a nie na financovanie umelo vytvorených inštitúcií," uviedol Zelník.



Pripomenul, že už v súčasnosti nemalé finančné prostriedky povinných odvodov do zdravotnej poisťovne končia v inštitúciách ako Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou či Národné centrum zdravotníckych informácií, ktoré neposkytujú zdravotnú starostlivosť. "Zdravotníctvo je dlhodobo podfinancované. Len investičný dlh slovenských nemocníc je vo výške 1,5 miliardy eur. V systéme nám chýbajú zdravotnícki pracovníci, nie sú finančné prostriedky na inovatívne lieky v kardiológii, onkológii a iných odboroch. Ak musia zdravotné poisťovne financovať štátom zriadené ďalšie inštitúcie, tieto prostriedky nám budú prirodzene chýbať v poskytovaní zdravotnej starostlivosti, v úhradách za lieky a zdravotnícke pomôcky," poukázal Zelník.



Zdôraznil tiež, že prenesenie povinnosti financovať nové inštitúcie z prostriedkov zdravotných poisťovní je na úkor liečby pacienta, čo je v rozpore s tým, na aký účel zdravotné odvody majú slúžiť. APAZ je preto presvedčený, že úrady by nemali byť financované z prostriedkov určených na zdravotnú starostlivosť, ale zo štátneho rozpočtu.



Nový Národný inštitút pre hodnotu a technológie v zdravotníctve by mal fungovať od roku 2022. Majú sa mu zveriť poradenské úlohy spojené s hodnotením zdravotníckych technológií, ktoré by sa mali hradiť z verejného zdravotného poistenia. Má sa zaoberať takými technológiami, ktorých dosah na rozpočet je viac ako 1,5 milióna eur ročne. Sídlo inštitútu má byť v Bratislave. Za hlavný zdroj príjmu sa navrhuje príspevok zo zdravotných poistení.