Polikliniky nesúhlasia s konsolidačnými opatreniami v zdravotníctve

Bratislava 9. októbra (TASR) - Asociácia polikliník a zdravotníckych zariadení (APAZ) vyjadruje nesúhlas s prijatými konsolidačnými opatreniami v oblasti zdravotníctva. Zdôrazňuje, že výrazne znížia dostupnosť zdravotnej starostlivosti, čo povedie k predlžovaniu čakacích dôb a zhoršeniu kvality poskytovanej starostlivosti. TASR o tom informoval prezident APAZ Štefan Zelník.



APAZ zároveň upozorňuje na hroziaci personálny kolaps v ambulantnom sektore, ktorý je spôsobený pretrvávajúcim nezáujmom lekárov pracovať v tomto prostredí, najmä z dôvodu nedostatočného finančného ohodnotenia. "Tento stav ďalej zhoršuje situáciu, čo môže v konečnom dôsledku viesť k zníženiu dostupnosti zdravotnej starostlivosti pre pacientov," uviedol Zelník.



Za ďalší závažný problém považuje asociácia neustále sa meniacu legislatívu, ktorá komplikuje fungovanie poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Poskytovatelia sa tak musia podľa APAZ neustále prispôsobovať novým podmienkam, čo im znemožňuje dlhodobo plánovať a ohrozuje udržateľnosť ich činnosti.



"Súčasná situácia slovenského zdravotníctva je už teraz náročná a prijaté opatrenia ju ešte viac zhoršia. Žiadame, aby vláda okamžite začala rokovať so zástupcami zdravotníckych organizácií a hľadala kompromisné a udržateľné riešenia," skonštatoval Zelník.



APAZ vyzýva parlament a vládu, aby prehodnotili prijatý konsolidačný balíček a bezodkladne otvorili diskusiu so zdravotníckymi a pacientskymi organizáciami. "Je neprijateľné, že tieto zásadné zmeny boli prijaté bez akejkoľvek konzultácie so zástupcami sektora," doplnil šéf APAZ.



Poslanci Národnej rady SR minulý týždeň definitívne schválili balík opatrení na konsolidáciu verejných financií v budúcom roku. Opätovne ho skritizovali zástupcovia lekárov i sestier, ktorí hrozia podaním výpovedí z nadčasov. Návrh kritizuje aj Asociácia nemocníc Slovenska, ktorá rovnako ako lekárski odborári vyzvala prezidenta Petra Pellegriniho, aby návrh zákona nepodpísal. Schválenie konsolidačných opatrení v parlamente kritizovala aj odchádzajúca ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková (Hlas-SD).