Aplikácia Horská záchranná služba už pomohla prvým turistom

Vysoké Tatry 6. augusta (TASR) - Novú aplikáciu Horská záchranná služba využíva už viac ako 32.900 užívateľov. Záchranárska aplikácia tak aktívne pomáha turistom na slovenských horách. Vďaka nej pomohli aj zranenej turistike, ktorá sa pre slabý signál nedokázala spojiť so záchranármi tradičným spôsobom.



"Aplikáciu si za uplynulé dva týždne stiahlo viac ako 10.100 ľudí. Celkový počet používateľov aplikácie vrátane tých, ktorí si aktualizovali staršiu verziu na novú, je viac ako 32.900," uviedol Filip Maleňák, ktorý aplikáciu vyvíjal.



Podľa riaditeľa Horskej záchrannej služby (HZS) Jozefa Janigu, užívatelia už aplikáciu a jej funkcionality aktívne využívajú. "Od spustenia novej aplikácie si takto pomoc privolalo už niekoľko ľudí. Išlo prevažne o prípady úrazov – zlomeninu členka, luxáciu ramena, zlomenú nohu - pričom v jednom prípade sa podarilo vďaka aplikácii zabrániť zbytočnému výjazdu našich záchranárov, čo je pre nás mimoriadne podstatné," povedal Janiga.



Záujem je podľa neho aj o funkciu s názvom Kniha vychádzok a túr, ktorá je technologickou novinkou na poli záchranárskych aplikácií v celej Európskej únii.



"Do Knihy vychádzok a túr svoj výlet v rámci aplikácie zaznamenalo už 492 ľudí. Našťastie, všetci sa do plánovaných cieľov vrátili bezpečne a včas, a tak nepotrebovali pomoc záchranárov," doplnil Janiga.



Okrem privolania pomoci a zaznamenania svojej túry upozorňuje aplikácia užívateľov taktiež na náhle zmeny počasia. Takáto správa bola za uplynulé dva týždne vydaná jedna a zobrazilo si ju viac ako 9000 používateľov aplikácie.