Aplikácia MamDron poskytuje informácie na bezpečný let dronom

Bratislava 11. septembra (TASR) - Občianske združenie (OZ) Mám Dron vytvorilo bezplatnú aplikáciu MamDron. Užívateľom poskytuje informácie pri príprave na bezpečný let dronom. Na vývoji aplikácie spolupracovalo so Štátnou ochranou prírody (ŠOP) SR. Informovala o tom hovorkyňa ochranárov Kristína Bocková.



Informácie aplikácia poskytuje z viacerých verejných a súkromných zdrojov, ako aj od orgánov štátnej správy a samospráv. ŠOP sa na vývoji mobilnej aplikácie podieľala poskytnutím údajov o chránených územiach. "Cieľom je informovať o lokalitách, kde je z pohľadu zákona o ochrane prírody a krajiny obmedzený let lietajúcim zariadením, teda vyžaduje sa súhlas alebo výnimka na let takýmto zariadením," uviedla štátna ochrana prírody.



Ochranári poukazujú na to, že zodpovedný prístup pred letom dronom zaručuje bezpečnosť vzdušného priestoru a zabezpečí aj zodpovedný prístup k uplatňovaniu a rešpektovaniu legislatívy. V aplikácii je podľa nich viditeľné, či je plánovaná trasa v blízkosti chráneného územia.



"Lietajúce zariadenia pôsobia stresujúco na druhy živočíchov vrátane chránených, ktoré v lietajúcom drone vidia dravca. Tiež sú evidované kolízie s dravými druhmi vtákov, ktoré považovali dron za korisť a stret s dronom im spôsobil vážne zranenia," uvádza ŠOP. Verí, že aj takýmto spôsobom sa zníži počet porušení legislatívy na úseku ochrany prírody a používateľom dronov sa sprehľadní bezpečný letový priestor.