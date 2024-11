Na charitatívnej dražbe umeleckých diel sa vyzbieralo 61.000 eur

Bratislava 29. novembra (TASR) - Na 14. ročníku charitatívnej aukcie Asociácie pomoci APPA sa vyzbieralo 61.000 eur, ktoré pomôžu deťom a dospelým s telesným znevýhodnením. Za takú sumu sa vydražilo 66 umeleckých diel, ktoré venovalo 49 slovenských výtvarníkov. Vyzbierané peniaze umožnia financovanie rehabilitácií, špeciálnych terapií a kúpu potrebných pomôcok. Suma sa prerozdelí nielen medzi šiestich vybraných jednotlivcov, ale aj medzi ďalšie rodiny v núdzi.



"Tento šek nie je len symbolom pomoci, ale aj symbolom solidarity a nádeje, že je tu niekto stále s nami, a za nami, kto nám vie pomôcť, keď to potrebujeme. Nie je to pre nás ľahké, ale aj vďaka tomu, že vieme, že tu niekto je, je to jednoduchšie," zhodnotila mama jedného z detí, Nikola Skuhrová.



Symbolický šek si prevzali zástupcovia tohtoročných podporených - rodičia čoskoro dvojročného Samuela Skuhru s DMO a ďalšími diagnózami, ktorému výťažok umožní financovanie špeciálnej liečby kmeňovými bunkami. Zvyšné financie poputujú na rehabilitácie a pomôcky nielen vybraných rodín, ale vďaka tohtoročnému výťažku aj pre ďalších členov Klubu APPA, v ktorom je združených viac ako 1200 osôb s telesným znevýhodnením.



Medzi päť najvyššie vydražených diel sa zaradilo dielo Vida od Kataríny Janečkovej Walshe, za ktoré ponúkol úspešný dražiteľ 8400 eur. Ale tiež dielo Fialový kohút trochu nasratý, lebo vonku je strašne teplo od Andreja Dúbravského, ktoré sa vydražilo za 6500 eur, dielo Snehuliak Erika Bindera za 4400 eur, dielo Znamenie od Milana Paštéku za 2800 eur a dielo Aj tu bol Antonioni od Svetozára Ilavského za 2600 eur.



Aj tento rok sa aukcia APPA uskutočnila v kombinovanej forme, so živým a online dražením. Online aukcia sa uskutočnila od 22. do 27. novembra na webovej stránke www.aukcia.appa.sk, pričom záujemcovia mohli výtvarné diela vidieť v rovnakom termíne aj na výstave v Galérii UMELKA. Živá aukcia sa konala 28. novembra v priestoroch galérie.