Appka, ktorá hľadá predražené platby, je už v slovenskej verzii

Bratislava 17. júna (OTS) - Appka Patron GO, ktorá sa označuje za „finančný antivírus“. Pomáha zistiť, či nemíňate veľa peňazí za služby, ktoré sú na trhu lacnejšie. Patron GO pochádza z Čiech, kde nedávno oslávil rok pôsobenia a za ten čas získal 35 tisíc používateľov, ktorým analyzoval 3,5 milióna platobných transakcií a našiel viac ako 70 tisíc predražených platieb.Finančný antivírus Patron GO sa dá bezplatne stiahnuť na App Store aj Google Play , a na Slovensko expanduje vďaka investorovi Zero Gravity Capital, ktorý startup podporil investíciou 40 miliónov českých korún (1,6 milióna eur).Slovensko je na európskej ceste pre Patron GO prvou krajinou.Aplikácia Patron GO pochádza z dielne dvojice technologických inovátorov, Jiřího Patáka, ktorý stojí napríklad za populárnym porovnávačom finančných produktov ChytryHonza.cz a Lukáša Vršeckého, ktorý vybudoval vernostnú platformu Rondo.hovorí o dôvodoch vzniku aplikácie jeden zo zakladateľov,PatronGO našiel doposiaľ 70 tisíc predražených platieb. O ktoré platby najčastejšie ide, vysvetľujePoužívateľ si stiahne aplikáciu PatronGO a zaregistrujte sa (všetko je bezplatné).Prepojí aplikáciu so svojou bankou. Nemusí sa obávať, prístup je pasívny, peniaze má v bezpečí. Prístup k výpisom z účtu umožní algoritmom v PatronGO nájsť predražené platby."Finančných vírusov" sa zbaví používateľ priamo v aplikácii. PatronGO ponúkne lacnejšiu alebo výhodnejšiu variantu úverov, hypoték, poistení, telekomunikačných služieb...Bonus: Za vyliečenie platieb získava používateľ viráky - body, za ktoré si môže zabezpečiť hodnotné ceny.Patron GO funguje na princípe pasívneho náhľadu na bankový účet, kde pomocou špeciálneho algoritmu identifikuje predražené, ale zároveň aj nebezpečné transakcie, zvyčajne rýchle pôžičky. Stráži tak finančné zdravie používateľa. Identifikované platby potom označí akoa majiteľa účtu na ne upozorní a navrhne riešenie.Pokiaľ bude užívateľ aplikácie chcieť vírusy odstrániť, pri jednoduchších službách mu stačí pár klikov. V prípade zložitejších produktov, ako je napríklad poistenie, majiteľa účtu prepojí so špecialistom priamo v aplikácii a ten mu pomôže s výberom porovnateľnej, ale pritom lacnejšej služby. Zároveň môže pomôcť nájsť takú službu, ktorá bude nielen stáť menej, ale svojím rozsahom bude ešte výhodnejšia.Ďalšie informácie sú na webe https://www.patrongo.sk/