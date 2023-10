Čaputová vyzýva Slovákov v Izraeli zostať v kontakte s veľvyslanectvom

Bratislava 10. októbra (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová apeluje na Slovákov v Izraeli, ktorí nie sú v zozname pasažierov prvého repatriačného letu, aby ostali v kontakte s veľvyslanectvom. Deklarovala, že vládny špeciál je pripravený po nich prísť opakovane.



"Prvý letecký špeciál odlieta do Tel Avivu už zajtra v skorých ranných hodinách. Ministerstvo je pripravené poslať letecký špeciál do Tel Avivu opakovane, a preto odporúča našim občanom, ktorí v Izraeli z rôznych dôvodov uviazli a nie sú v zozname pasažierov pre prvý let, aby zostali v kontakte s naším veľvyslanectvom prostredníctvom linky +972 544556642," uviedla prezidentka.



Deklarovala, že ministerstvo zahraničných vecí urobí maximum pre ich bezpečie. Uviedla, že od začiatku situácie je v intenzívnom kontakte s ministrom zahraničných vecí Miroslavom Wlachovským a snažia sa urobiť všetko pre úspešný návrat Slovákov domov.



Veľvyslanectvo Palestínskeho štátu v SR v utorok uviedlo, že pozorne sleduje situáciu so slovenskými turistami, ktorí sa aktuálne nachádzajú v Betleheme. Podľa vyjadrenia je v koordinácii s palestínskymi orgánmi v Betleheme pripravené poskytnúť im v prípade potreby pomoc. Palestínska veľvyslankyňa Safa Khaldi je s turistami a pútnikmi v telefonickom spojení a verí v ich rýchly a bezpečný návrat do vlasti, napísala ambasáda.