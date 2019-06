Á.Ravasz a N.Blahová: Povinné predškolské vzdelávanie deťom pomôže

Na otázku, ako sa bude riešiť situácia, aby sa deti z rómskych osád dostali do materských škôl, reagoval Ravasz s tým, že ide o tzv. mäkké opatrenia, ktoré sa budú dodatočne riešiť.

Bratislava 29. júna (TASR) – Povinný rok predškolskej výchovy výrazne pomôže deťom z marginalizovaných skupín v ich budúcom živote. Zhodli sa na tom splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz (Most-Híd) a poslankyňa Národnej rady (NR) SR Natália Blahová (SaS) v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy. Obaja sú však toho názoru, že sa ešte viaceré detaily zákona musia vyjasniť.



Na otázku, ako sa bude riešiť situácia, aby sa deti z rómskych osád dostali do materských škôl, reagoval Ravasz s tým, že ide o tzv. mäkké opatrenia, ktoré sa budú dodatočne riešiť. "Je to mäso, ktoré ešte musíme pridať na kosť. Najprv sme museli vedieť, ako vyzerá zákon, aké podmienky nám dá. Či napríklad budú pokuty," povedal s tým, že zadal svojmu úradu úlohu vypracovať viaceré možné podporné opatrenia. Pripomenul, že v súčasnosti už napríklad zavádzajú pozíciu koordinátora pre prácu s rodinou v marginalizovaných skupinách, ktorý tieto problémy rieši.



Blahová zdôraznila, že v prípade, ak bude SaS v budúcej vláde, podporí tieto opatrenia. Podmienkou je však to, že bude mať každý rodič možnosť dať svoje dieťa do škôlky. "Je to dôležitá cesta k tomu, aby deti nekončili v špeciálnych školách alebo v nultých ročníkoch. Malé deti sú ako špongie, nasávajú vedomosti, jazyk, nové informácie. Som presvedčená o tom, že toto veľmi pomôže," mieni.



Opozičná poslankyňa však pripomenula, že v systéme slovenského školstva v súčasnosti nechýba len 8000 miest v predškolských zariadeniach pre deti z marginalizovaných skupín, ale k tomuto počtu je potrebné pridať ešte ďalších 10.000, ktorým sa tam nedarí dostať práve pre chýbajúce miesta. Negatívne preto vníma, že zákon bol schválený aj napriek tomu, že išlo len o poslanecký návrh, ktorý neprešiel dôsledným legislatívnym konaním s možnosťou pripomienkovania.



Ravasz zasa priblížil, že zákon mal byť súčasťou veľkej reformy slovenského školstva, no napokon sa ho rozhodli vyčleniť. Blahová teda poukázala na to, že jeho implementácia zostane už na ramenách ďalšej vlády. Vládny splnomocnenec vidí priestor pre vznik nových miest napríklad v obciach, v ktorých sú nevyužité priestory. Poukázal aj na to, že 67 obcí už v súčasnosti má schválený projekt na tieto účely. Samosprávy podľa jeho slov jasne potrebovali zákon, ktorý by im určoval, ako majú postupovať.



Blahová tiež nevníma pozitívne to, že po novom budú musieť pracovníci v školských zariadeniach predkladať výpis registra trestov. Poukázala na to, že je rozdiel napríklad v tom, keď si niekto v minulosti "zapálil cigaretu marihuany" a keď má určitú "poruchu", pričom obe takéto osoby majú rovnaký záznam v registri trestov.



Schválenie zákazu politickej kampane v školských zariadeniach zasa podľa Ravasza môže napokon viesť k rôznym interpretáciám zákona.