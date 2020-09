Arca Capital odmietla tvrdenia o zvýhodňovaní manželky I. Matoviča

Bratislava 17. septembra (TASR) - Finančná skupina Arca Capital sa ohradila voči informáciám o údajnom vyplatení investície Pavlíny Matovičovej a poprela tvrdenia o uprednostňovaní veriteľov. Možný únik informácií o ochrane investičnej skupiny pred veriteľmi a vyplatenie vkladu manželky premiéra Igora Matoviča (OĽANO) pred rozhodnutím súdu naznačil v stredu (16. 9.) expremiér Peter Pellegrini (nezaradený). Matovič uviedol, že má s manželkou od roku 2006 rozdelené bezpodielové spoluvlastníctvo a nevie, kde jeho manželka investovala.



"Skupina Arca Capital chápe, že téma údajného zvýhodňovania premiérovej manželky je mediálne aj politicky atraktívna, skupina však striktne odmieta zneužívanie nepravdivých informácií o zvýhodňovaní niektorého jej veriteľa na účely politickej kampane," uviedla vo štvrtok PR manažérka skupiny Terézia Barčíková. Arca Capital vo vyhlásení zaslanom médiám uistila svojich klientov, že voči nim postupuje jednotne a sleduje dosiahnutie uspokojenia svojich veriteľov v čo najväčšom rozsahu, a to bez uprednostňovania kohokoľvek z nich.



Či je premiérova manželka klientkou firmy, a akú sumu investovala, však Arca Capital z dôvodu zachovania obchodného tajomstva a ochrany osobných údajov neuviedla. Firma považuje za škandalózne, aký charakter majú medializované informácie a ako politici "zneužívajú mediálny a verejný priestor dezinformovaním verejnosti prostredníctvom neoverených informácií bez akýchkoľvek dôkazov". Vo vyjadreniach politikov podľa firmy odzneli nepravdivé informácie, ktoré nielen očierňujú podnikanie skupiny, ale aj účelovo podsúvajú klientom klamstvá o jej hroziacom bankrote či o hrozbe len minimálneho uspokojenia pohľadávok klientov.



Spoločnosť však minulý týždeň informovala, že chce svoje súčasné finančné problémy vyriešiť vstupom investora, no pokiaľ sa tento scenár nepodarí naplniť, nevylučuje ani reorganizáciu či reštrukturalizáciu firmy. V takom prípade by mohli veritelia dostať v závislosti od ich požiadaviek na rýchlosť vyrovnania od 50 do 100 % hodnoty svojich pohľadávok.