Archeológovia majú za sebou rušnú sezónu, objavili nové lokality

Nitra 6. novembra (TASR) – Slovenskí archeológovia majú za sebou mimoriadne úspešnú sezónu. Stavebný boom na Slovensku spôsobil, že sa v priebehu roka realizovalo množstvo záchranných výskumov.



K najrozsiahlejším patrili výskumné práce na trase plynovodu vedúceho zo Slovenska do Poľska. „Prechádza prakticky celým východným Slovenskom a podarilo sa nám tu pri výkopových prácach objaviť celý rad archeologických lokalít. O mnohých sme vedeli už z predchádzajúcich prieskumov. Boli to prevažne sídliská, predovšetkým z mladšej doby kamennej, ale aj z doby rímskej, stredoveku a ďalších období,“ uviedol riaditeľ Archeologického ústavu (AÚ) Slovenskej akadémie vied Matej Ruttkay.



K veľkým záchranným výskumom patrili aj práce na rozsiahlej stavbe elektrického vedenia na západnom Slovensku. „Tu sme aj na naše prekvapenie naozaj v každej jame nachádzali doklady nejakého dávnovekého osídlenia. Sú to sídliská z doby kamennej, doby bronzovej, včasnostredoveké i keltské sídliská a tiež viaceré novoobjavené pohrebiská z rôznych období,“ povedal Ruttkay.



K najvýznamnejším výskumom v okolí Nitry patril nález veľkého pravekého pohrebiska, ktoré bolo objavené pri výstavbe závodu a priľahlého parkoviska v Dolných Krškanoch. Doteraz tu bolo objavených viac ako 60 hrobov s bohatou a zaujímavou výbavou v podobe rôznych bronzových a kostených ozdôb. „Šlo o rozsiahle pohrebisko zo staršej doby bronzovej, z nitrianskej a únětickej kultúry. Zatiaľ je tam 61 hrobov a 28 sídliskových objektov, ktoré však nemáme všetky datované, ale v niektorých sa našla stredoveká keramika a dve stredoveké pece,“ uviedla archeologička Klaudia Daňová.



Ako pripomenula, zvláštnosťou výskumu je aj nová a moderná metodika, pomocou ktorej sa realizoval. „Mali sme trošku viacej času, takže sme ho veľmi podrobne dokumentovali. Každá kostra bola zdokumentovaná kresbou, fotogrametriou aj fotograficky. Všetko sa zameriavalo, takže v budúcnosti sa z nálezov budú dať robiť rôzne virtuálne rekonštrukcie. Pri vyberaní niektorých kostrových zvyškov bol aj antropológ, pretože sme mali hroby aj s dvoma jedincami, ktorých bolo ťažké rozlíšiť. Okrem toho sa tu odoberali aj pôdne vzorky na rôzne analýzy a zachoval sa aj obsah objavených nádob, aby sa aj ten mohol v budúcnosti analyzovať,“ vysvetlila Daňová



Zaujímavé nálezisko bolo objavené aj v Mojmírovciach, kde sa pri výstavbe rodinných domov narušilo veľké sídlisko z rôznych období praveku i pohrebisko zo staršej doby bronzovej. „Okrem toho sme aj v tomto roku pokračovali so systematickými výskumami na hradisku Bojná a v jeho okolí. Pokračovala aj séria výskumov na stredovekých hradoch či práce na Pustom hrade neďaleko Zvolena. Výskumy sa realizovali aj pri výstavbe obchvatu Prešova,“ dodal Ruttkay.