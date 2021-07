Architekt: Akustické úpravy v školách pomôžu žiakom v sústredení

Bratislava 29. júla (TASR) - Úprava mikroklímy vnútorných priestorov škôl, riadené vykurovanie a chladenie či skvalitnenie akustiky v triedach, to sú možnosti, ako sa dá zlepšiť prostredie aj v tradičných školách. Architekt Richard Murgaš odporúča školám vyskúšať nové priestorové riešenia, ktoré vedia aplikovať aj školy s menším rozpočtom. TASR o tom informoval odbor komunikácie a protokolu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.



Jedným z riešení môžu byť tiež akustické úpravy, ktoré značným spôsobom pomôžu žiakom i pedagogickému tímu v sústredení a lepšom vnímaní výučby. Podľa architekta zrealizovať sa to dá veľmi jednoducho, využitím násteniek alebo obkladových stien, ktoré potom slúžia na prezentáciu tvorby žiakov. "Pomôcť môže aj záťažový koberec, ktorý dokáže zásadným spôsobom zmeniť akustické vnímanie priestoru, čo následne vplýva na dobrú klímu a pohodu v triede," uviedol Murgaš.



Podľa štatistík žiaci a učitelia trávia v škole takmer dve tretiny roka. "Keďže prevažnú časť sedia v laviciach alebo sa pohybujú na chodbách, tento školský priestor vplýva aj na ich zdravie, psychiku a celkovú pohodu," uviedol rezort školstva.



"Na Slovensku, ako aj v celej Európskej únii máme súbor predpisov, ktoré hovoria o tom, ako by vnútorné prostredie školských budov malo vyzerať, aké podmienky by malo spĺňať, či už ide o kvalitu a intenzitu osvetlenia, nepriezvučnosť stavebných konštrukcií alebo zníženie doby dozvuku," vysvetlil Murgaš. Podľa architekta minimum, ktoré môže bežná škola spraviť, je vytvoriť v triedach dobré a podnecujúce prostredie na výuku. Žiaci sa môžu viac sústrediť a dosahovať lepšie výsledky, ak sú v škole napríklad vyhovujúce svetelné či tepelné podmienky.



Veľkorozmerné lamely alebo žalúzie sú pri tom podľa neho nevyhovujúcim riešením. Vytvárajú väčšinou ostré tiene, pričom kontrast vo vnútri triedy pri slnečnom svetle je veľmi únavný pre oči a dochádza aj k strate pozornosti detí. "Mnohokrát máme na Slovensku v školách presklenia, ale nie sú zatienené. Spôsob zatienenia významným spôsobom môže prispieť jednak k úprave mikroklímy vnútorných priestorov, ale aj k architektonickému výrazu objektov ako takých," dodal Murgaš.