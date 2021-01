Architekti môžu predstaviť svoje realizácie v súťaži Brick Award

Bratislava 14. januára (TASR) - Slovenskí architekti majú možnosť prihlásiť svoje najnovšie projekty, v ktorých dominuje tehla, do medzinárodnej architektonickej súťaže Brick Award 2022. Prihlásené práce bude v piatich kategóriách hodnotiť porota zložená z renomovaných architektov a kritikov. Diela možno prihlasovať do 8. apríla. TASR o tom informovala za organizátora súťaže Katarína Dudáková.Ocenenie Brick Award udeľuje v pravidelných dvojročných cykloch od roku 2004 spoločnosť Wienerberger AG. Zámerom organizátorov je poukázať na potenciál tehly v moderných a inovatívnych realizáciách budov.dodala Dudáková s tým, že vzhľadom na rastúci spoločenský význam energetickej úspornosti budov a požiadaviek na recyklovateľnosť stavebného materiálu sa jednotlivé projekty posudzujú aj cez optiku trvalej udržateľnosti.Odborná porota zo všetkých prihlásených diel vyberie do užšej nominácie 50 projektov. Následne určí víťazov v kategóriách Ako doma, Bývame spolu, Pracujeme spolu, Zdieľame verejný priestor, Inovatívne koncepcie a spôsoby využitia tehál a vyhlási meno celkového víťaza a laureáta špeciálnej ceny. Víťazné a nominované projekty budú prezentované aj v knižnej publikácii BRICK 22.Viac informácií o súťaži, jej podmienkach a formulár na registráciu nájdu záujemcovia na www.brickaward.com alebo na webstránke organizátora.