Architektonickú súťaž na obnovu budovy Najvyššieho súdu SR zrušili
V spolupráci so Slovenskou komorou architektov pripravia nové zadanie tak, aby súťaž mohla byť zverejnená v najbližších mesiacoch.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 28. augusta (TASR) - Kancelária Najvyššieho súdu (NS) SR zrušila aktuálne vyhlásenú architektonickú súťaž Obnova budovy Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Zrušená bola z dôvodu, že vznikla potreba vytvoriť sídla pre Najvyšší súd SR a Najvyšší správny súd SR v spoločnej budove. V spolupráci so Slovenskou komorou architektov pripravia nové zadanie tak, aby súťaž mohla byť zverejnená v najbližších mesiacoch. NS SR o tom informuje na svojom webe.
„V čase prípravy a zverejnenia súťaže neprebiehala spoločná odborná diskusia justičných inštitúcií o možnosti návratu do ich pôvodných sídel v budove na Župnom námestí a táto úvaha nebola súčasťou pôvodného zadania,“ priblížil NS. Ozrejmil, že zmena prístupu nastala vymenovaním nového predsedu NS Františka Moznera, ktorý otvoril túto tému, a s predsedom NSS Pavlom Naďom. Tí sa zhodli na vhodnosti obnovy historickej budovy NS ako budúceho sídla pre obe inštitúcie. „Budova na Župnom námestí od architekta Vladimíra Dedečka poskytuje dostatočný priestor a architektonický rámec na dôstojné umiestnenie dvoch súdov v jednom diele,“ zhodnotil NS.
Doplnil, že oba súdy sú dve rovnocenné vrcholné súdne inštitúcie, ktoré sa vzájomne dopĺňajú pri výkone justície. Jedno sídlo je preto logickým krokom vyplývajúcim nielen z architektonického, ale aj z organizačného rámca spolupráce oboch súdov.
Nová architektonická súťaž umožní podľa NS pripraviť riešenie, ktoré poskytne dôstojné a moderné zázemie pre oba súdy, prispeje k efektívnejšiemu využívaniu verejných zdrojov a zároveň zachová architektonický odkaz Vladimíra Dedečka. Nové zadanie nadviaže na jeho pôvodný koncept - dve jasne oddelené časti v jednej budove, ktoré využívajú spoločné priestory.
„Významným prínosom rozhodnutia je fakt, že štát získa sídlami oboch súdov v jednej budove, ktorá bola od počiatku určená na výkon súdnictva, významnú dlhodobú finančnú úsporu. Tento krok je teda nielen symbolickým vyjadrením jednoty justície, ale aj praktickým konsolidačným opatrením v prospech efektívnej správy verejných financií,“ zdôraznil NS.
Upozornil, že účastníci pôvodnej architektonickej súťaže sa zároveň môžu bez akýchkoľvek obmedzení zapojiť do novej súťaže, ktorá bude vyhlásená a ktorá bude v maximálne možnej miere zachovávať podmienky pôvodnej súťaže.
Kancelária NS vyhlásila začiatkom roka verejnú súťaž návrhov na obnovu sídla na Župnom námestí v Bratislave. Jej cieľom bolo nájsť návrh, ktorý by najlepšie reflektoval potrebu navrátiť Najvyššiemu súdu SR funkčné sídlo. Súťaž bola vyhlásená ako dvojkolová pre neobmedzený počet účastníkov.
Najvyšší súd a Kancelária Najvyššieho súdu SR sídlia aktuálne v troch budovách.
