Arcibiskup Jonáš Maxim vyslal koledníkov Dobrej noviny

Na snímke veriaci sedia v laviciach počas svätej liturgie spojenej s vyslaním koledníkov Dobrej noviny, ktorú celebruje prešovský arcibiskup metropolita Jonáš Maxim v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove 14. decembra 2025. Foto: TASR - František Iván

Na vysielacej svätej liturgii bola prítomná aj rehoľná sestra Meaza Gebray Tesfay z Etiópie, členka Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul, známych ako vincentky.

Prešov 14. decembra (TASR) - V nedeľu sa v prešovskej Katedrále svätého Jána Krstiteľa uskutočnila liturgia spojená s vyslaním koledníkov Dobrej noviny. Slávnosť celebroval prešovský arcibiskup a metropolita Jonáš Maxim. Ako pre TASR uviedol hovorca Prešovskej gréckokatolíckej archieparchie Michal Pavlišinovič, kolednícke vystúpenie na záver liturgie viedli deti a mládežníci z farnosti Čirč.

Na vysielacej svätej liturgii bola prítomná aj rehoľná sestra Meaza Gebray Tesfay z Etiópie, členka Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul, známych ako vincentky. Pôsobí ako administrátorka zdravotníckeho zariadenia v meste Alitena na severe Etiópie, s ktorým Dobrá novina spolupracuje od roku 2011.

Ako pripomenul hovorca, zariadenie ročne poskytuje zdravotnú starostlivosť viac než 50.000 obyvateľom oblasti Irob. Dobrá novina v súčasnosti podporuje sestry vincentky pri obnove infraštruktúry a služieb nemocnice, ktorú počas dvojročného vojnového konfliktu v rokoch 2020 až 2022 zničili a vyrabovali.
