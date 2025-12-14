< sekcia Slovensko
Arcibiskup Jonáš Maxim vyslal koledníkov Dobrej noviny
Na vysielacej svätej liturgii bola prítomná aj rehoľná sestra Meaza Gebray Tesfay z Etiópie, členka Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul, známych ako vincentky.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Prešov 14. decembra (TASR) - V nedeľu sa v prešovskej Katedrále svätého Jána Krstiteľa uskutočnila liturgia spojená s vyslaním koledníkov Dobrej noviny. Slávnosť celebroval prešovský arcibiskup a metropolita Jonáš Maxim. Ako pre TASR uviedol hovorca Prešovskej gréckokatolíckej archieparchie Michal Pavlišinovič, kolednícke vystúpenie na záver liturgie viedli deti a mládežníci z farnosti Čirč.
Na vysielacej svätej liturgii bola prítomná aj rehoľná sestra Meaza Gebray Tesfay z Etiópie, členka Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul, známych ako vincentky. Pôsobí ako administrátorka zdravotníckeho zariadenia v meste Alitena na severe Etiópie, s ktorým Dobrá novina spolupracuje od roku 2011.
Ako pripomenul hovorca, zariadenie ročne poskytuje zdravotnú starostlivosť viac než 50.000 obyvateľom oblasti Irob. Dobrá novina v súčasnosti podporuje sestry vincentky pri obnove infraštruktúry a služieb nemocnice, ktorú počas dvojročného vojnového konfliktu v rokoch 2020 až 2022 zničili a vyrabovali.
Na vysielacej svätej liturgii bola prítomná aj rehoľná sestra Meaza Gebray Tesfay z Etiópie, členka Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul, známych ako vincentky. Pôsobí ako administrátorka zdravotníckeho zariadenia v meste Alitena na severe Etiópie, s ktorým Dobrá novina spolupracuje od roku 2011.
Ako pripomenul hovorca, zariadenie ročne poskytuje zdravotnú starostlivosť viac než 50.000 obyvateľom oblasti Irob. Dobrá novina v súčasnosti podporuje sestry vincentky pri obnove infraštruktúry a služieb nemocnice, ktorú počas dvojročného vojnového konfliktu v rokoch 2020 až 2022 zničili a vyrabovali.