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Arcibiskup Mons. Sokol si pripomína 38. výročie biskupskej vysviacky
V roku 2000 ho zvolili za podpredsedu Konferencie biskupov Slovenska. Po zriadení samostatnej Trnavskej arcidiecézy sa vo februári 2008 stal trnavským arcibiskupom.
Autor TASR
Trnava 12. júna (TASR) - Od biskupskej vysviacky emeritného trnavského arcibiskupa monsignora (Mons.) Jána Sokola uplynulo v piatok 38 rokov. Za biskupa bol konsekrovaný 12. júna 1988 v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave. TASR o tom informovala Júlia Kubicová z Arcibiskupského úradu v Trnave.
Ján Sokol sa narodil 9. októbra 1933 v Jacovciach. Kňazskú vysviacku prijal 23. júna 1957 v Bratislave. Počas prvých rokov kňazskej služby pôsobil ako kaplán vo viacerých farnostiach vrátane Šurian, Levíc, Bratislavy a Štúrova.
V roku 1968 sa stal prefektom Kňazského seminára v Bratislave, po nástupe normalizácie však musel z tejto funkcie odísť. Následne pôsobil vo farnosti Sereď, kde sa stal správcom farnosti a neskôr dekanom.
V novembri 1987 ho zbor konzultorov zvolil za administrátora Trnavskej arcidiecézy. O pol roka neskôr ho pápež vymenoval za titulárneho biskupa lunenského a 12. júna 1988 prijal biskupskú vysviacku. Za trnavského arcibiskupa a metropolitu Slovenska ho vymenovali v júli 1989. V roku 1995 sa stal bratislavsko-trnavským arcibiskupom - metropolitom.
V roku 2000 ho zvolili za podpredsedu Konferencie biskupov Slovenska. Po zriadení samostatnej Trnavskej arcidiecézy sa vo februári 2008 stal trnavským arcibiskupom. Od 18. apríla 2009 je emeritným trnavským arcibiskupom. Žije na odpočinku v Trnave.
Ján Sokol sa narodil 9. októbra 1933 v Jacovciach. Kňazskú vysviacku prijal 23. júna 1957 v Bratislave. Počas prvých rokov kňazskej služby pôsobil ako kaplán vo viacerých farnostiach vrátane Šurian, Levíc, Bratislavy a Štúrova.
V roku 1968 sa stal prefektom Kňazského seminára v Bratislave, po nástupe normalizácie však musel z tejto funkcie odísť. Následne pôsobil vo farnosti Sereď, kde sa stal správcom farnosti a neskôr dekanom.
V novembri 1987 ho zbor konzultorov zvolil za administrátora Trnavskej arcidiecézy. O pol roka neskôr ho pápež vymenoval za titulárneho biskupa lunenského a 12. júna 1988 prijal biskupskú vysviacku. Za trnavského arcibiskupa a metropolitu Slovenska ho vymenovali v júli 1989. V roku 1995 sa stal bratislavsko-trnavským arcibiskupom - metropolitom.
V roku 2000 ho zvolili za podpredsedu Konferencie biskupov Slovenska. Po zriadení samostatnej Trnavskej arcidiecézy sa vo februári 2008 stal trnavským arcibiskupom. Od 18. apríla 2009 je emeritným trnavským arcibiskupom. Žije na odpočinku v Trnave.