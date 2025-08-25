< sekcia Slovensko
Arcibiskup Prešova sa so Zelenským zúčastnil na modlitebných raňajkách
Na podujatí boli najvyšší predstavitelia Ukrajiny, medzinárodní partneri z viac ako 50 krajín sveta, zástupcovia cirkví, charitatívnych organizácií a rodiny padlých vojakov.
Autor TASR
Kyjev 25. augusta (TASR) - Prešovský arcibiskup a metropolita Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku vladyka Jonáš Maxim sa v pondelok v Kyjeve na pozvanie ukrajinského veľvyslanca v SR Myroslava Kastrana zúčastnil na modlitebných raňajkách organizovaných prezidentom Volodymyrom Zelenským. Hlavným cieľom stretnutia bolo zjednotiť sa spoločne v modlitbe za mier na Ukrajine. TASR o tom informoval hovorca Prešovskej archieparchie Michal Pavlišinovič.
Program sa začal spoločnou modlitbou, ktorú predniesli najvyšší predstavitelia z troch najväčších cirkví na Ukrajine. Za Gréckokatolícku cirkev vyšší arcibiskup kyjevo-haličský Svjatoslav Ševčuk, hlava Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi, za Pravoslávnu cirkev Ukrajiny vladyka Epifanij Dumenko a za protestantov Valerij Antonjuk.
Účastníkov listom pozdravil pápež Lev XIV. a konštantínopolský ekumenický patriarcha Bartolomej. Nasledovali príhovory ďalších hostí a svedectvá vojakov, ktorí prežili hrôzy vojny. V závere sa prihovoril aj prezident Zelenskyj, ktorý sa všetkým prítomným poďakoval za spoločnú modlitbu, podporu a solidaritu prejavovanú ukrajinskému národu.
Vladyka Jonáš sa v Kyjeve stretol s arcibiskupom Ševčukom a osobne mu odovzdal peňažný dar od kňazov Prešovskej archieparchie. Peniaze sú určené kňazom, ktorí pôsobia medzi ľuďmi v najchudobnejších regiónoch na východe Ukrajiny.
V najbližších dňoch na Ukrajinu dorazí aj takmer desať ton humanitárnej pomoci, ktorú vyzbierali veriaci Prešovskej archieparchie.
