Arcibiskup Zvolenský poukázal pri oslavách sviatku na silu nádeje

Šaštín-Stráže 15. septembra (TASR) – Situácia spojená s ochorením COVID-19 zasiahla aj tohtoročné oslavy Sedembolestnej Panny Márie. Na základe rozhodnutia Konferencie biskupov Slovenska (KBS) sa Národná púť k Sedembolestnej Panne Márii v tomto roku koná na farskej úrovni.



Ústredným bodom programu púte bola slávnostná svätá omša, ktorá bola na programe v utorok predpoludním. Kazateľom slávnostnej svätej omše bol bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský.



"Azda neexistuje silnejšie vyobrazenie, ktoré by mohlo vypovedať o tejto chvíli. To, ako Mária stojí pod krížom, preniknutá sedmorým mečom bolesti, hovorí viac než 1000 slov. Je to okamih hrubého násilia, arogantného výsmechu mocných. Kto sa v živote stretol s podobnou skúsenosťou, dokáže sa pri pohľade na matku, ktorá stráca svojho syna, vcítiť do jej srdca," uviedol Zvolenský.



Vo svojej kázni ďalej poukázal na silu nádeje. "Túto nádej nám želám v súčasnej snahe zvládnuť výzvy, ktoré pred nás kladie pandémia, ale aj vo všetkých ostatných osobných, zdravotných zápasoch, vo vzťahových problémoch. Takisto aj v každej bolesti a smútku a vo všetkých obavách, ktoré život prináša," kázal vo svojej reči arcibiskup.



Medzi štátnymi predstaviteľmi sa na slávnostnej omši zúčastnil aj premiér SR Igor Matovič. "Odnášam si z nej hlavne slovo nádej, o ktorom hovoril aj arcibiskup Zvolenský. Slovensko nádej v týchto ťažkých časoch potrebuje," poznamenal po omši predseda vlády SR.



Sviatok Sedembolestnej Panny Márie slávia katolíci na Slovensku a vo svete 15. septembra. Tento deň je v SR dňom pracovného pokoja a Sedembolestná Panna Mária je patrónkou Slovenska. V liturgickom kalendári je sviatok Sedembolestnej Panny Márie zaznamenaný ako záväzná spomienka, len na Slovensku ako v jedinej krajine na svete je ustanovený za slávnosť.