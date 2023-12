Armáda si prevzala ďalšie dve húfnice Zuzana 2, zvyšné dodajú do júna

Bratislava 18. decembra (TASR) - Ozbrojené sily (OS) SR si v týchto dňoch prebrali ďalšie dve húfnice Zuzana 2. Posledných šesť z objednávky by mali dostať do konca júna 2024. Pre TASR to potvrdil komunikačný odbor Ministerstva obrany (MO) SR.



"Ide o húfnice dodané ozbrojeným silám v rámci plnenia zmluvy na 25 kusov húfnic Zuzana 2. Podpisom dodatku ku zmluve, ktorým došlo k uprednostneniu dodávky predmetných ôsmich kusov húfnic pre Ministerstvo obrany Ukrajiny, sa termín dodania zvyšných ôsmich húfnic pre OS SR posunul do 30. júna 2024," priblížil rezort.



Nákup 25 húfnic Zuzana 2 schválila vláda v roku 2018 počas pôsobenia ministra obrany Petra Gajdoša (SNS). Dodacie lehoty ovplyvnila aj pandémia.



Samohybná kanónová húfnica Zuzana 2 je autonómny delostrelecký zbraňový systém so samočinným nabíjaním, schopný zabezpečiť požadovaný účinok streľbou na podporu vojsk pri pozemných operáciách.