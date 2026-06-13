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ARS oceňuje podiel žien na manažmente slovenských rádií
Aktuálny stav vyzdvihuje aj v súvislosti s údajmi mapujúcimi celoeurópsky priemer.
Autor TASR
Bratislava 13. júna (TASR) - Kým na celoeurópskej úrovni ženy v médiách narážajú na bariéry už v strednom manažmente, slovenské komerčné a regionálne rádiá búrajú stereotypy zospodu. Upozornila na to Asociácia rádií Slovenska (ARS), ktorá oceňuje zastúpenie žien na riadiacich pozíciách slovenských rádií a zároveň vidí možnosť ich väčšieho uplatnenia na úrovni najvyššieho manažmentu.
„Ženy si v slovenských rádiách držia polovičný až nadpolovičný podiel v strednom manažmente, držia silné exekutívne pozície a spolurozhodujú o tom, čo Slováci počúvajú, aké správy dostávajú a ako sa predáva reklama,“ priblížila asociácia.
Aktuálny stav vyzdvihuje aj v súvislosti s údajmi mapujúcimi celoeurópsky priemer. Čerstvé údaje európskeho monitoringu Media Pluralism Monitor 2025/2026 potvrdzujú, že podiel žien na postoch šéfredaktorov v národných médiách dosahuje len vyše 29 percent. V lokálnych médiách bol vyšší, takmer 40 percent. „Informácie z kľúčových slovenských komerčných rádií však ukazujú, že realita na domácej strednej manažérskej a programovej úrovni je oveľa progresívnejšia,“ zdôraznila ARS poukazujúca na aktuálne personálne obsadenie v najväčších rozhlasových skupinách, ale aj regionálnych rádiách.
ARS zároveň priznáva, že finálne strategické a finančné smerovanie zostalo doménou mužov. Prihovára sa preto za otvorenie diskusie o potrebe väčšej dôvery v strategické a riadiace schopnosti žien. „Keďže majiteľmi rádií sú väčšinou muži, prítomnosť žien na manažérskych postoch prináša kľúčovú rovnováhu a povestné obrusovanie hrán. Aby sa z tohto prístupu stala celoplošná norma, slovenské rádiá potrebujú dôveru majiteľov v manažérske a strategické schopnosti žien a odvahu zveriť im vedenie kľúčových štruktúr,“ cituje asociácia riaditeľa Trnavského rádia Dušana Vanča.
Asociácia zdôrazňuje, že riešením nie je umelé pretláčanie kvót ani obsadzovanie stoličiek podľa tabuliek. „Podstatné je zabezpečiť rovnaký prístup k príležitostiam, odbúrať historické bariéry a neklásť ambicióznym ženám neviditeľné prekážky v momente, keď chcú niesť plnú zodpovednosť za strategické riadenie rozhlasového biznisu,“ dodala.
„Ženy si v slovenských rádiách držia polovičný až nadpolovičný podiel v strednom manažmente, držia silné exekutívne pozície a spolurozhodujú o tom, čo Slováci počúvajú, aké správy dostávajú a ako sa predáva reklama,“ priblížila asociácia.
Aktuálny stav vyzdvihuje aj v súvislosti s údajmi mapujúcimi celoeurópsky priemer. Čerstvé údaje európskeho monitoringu Media Pluralism Monitor 2025/2026 potvrdzujú, že podiel žien na postoch šéfredaktorov v národných médiách dosahuje len vyše 29 percent. V lokálnych médiách bol vyšší, takmer 40 percent. „Informácie z kľúčových slovenských komerčných rádií však ukazujú, že realita na domácej strednej manažérskej a programovej úrovni je oveľa progresívnejšia,“ zdôraznila ARS poukazujúca na aktuálne personálne obsadenie v najväčších rozhlasových skupinách, ale aj regionálnych rádiách.
ARS zároveň priznáva, že finálne strategické a finančné smerovanie zostalo doménou mužov. Prihovára sa preto za otvorenie diskusie o potrebe väčšej dôvery v strategické a riadiace schopnosti žien. „Keďže majiteľmi rádií sú väčšinou muži, prítomnosť žien na manažérskych postoch prináša kľúčovú rovnováhu a povestné obrusovanie hrán. Aby sa z tohto prístupu stala celoplošná norma, slovenské rádiá potrebujú dôveru majiteľov v manažérske a strategické schopnosti žien a odvahu zveriť im vedenie kľúčových štruktúr,“ cituje asociácia riaditeľa Trnavského rádia Dušana Vanča.
Asociácia zdôrazňuje, že riešením nie je umelé pretláčanie kvót ani obsadzovanie stoličiek podľa tabuliek. „Podstatné je zabezpečiť rovnaký prístup k príležitostiam, odbúrať historické bariéry a neklásť ambicióznym ženám neviditeľné prekážky v momente, keď chcú niesť plnú zodpovednosť za strategické riadenie rozhlasového biznisu,“ dodala.