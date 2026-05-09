ŠTÚDIA: Rastie hodnota médií, ktoré ostávajú blízke ľudom
Regionálne, lokálne a komunitné médiá vychádzajú v tomto hodnotení ako nenahraditeľná súčasť mediálnej krajiny.
Autor TASR
Bratislava 9. mája (TASR) - Lokálne a komunitné médiá sú pilierom regiónov a ich obyvateľov. Asociácia rádií Slovenska (ARS) na to poukázala v súvislosti so zisteniami európskej komparatívnej analýzy Local and community media in Europe.
„Štúdia vychádza z porovnania 27 členských štátov Európskej únie a piatich kandidátskych krajín a je postavená na dátach Media Pluralism Monitor (MPM) z rokov 2020 až 2023, ktorý hodnotí zdravie mediálnych ekosystémov v Európe a identifikuje hrozby pre pluralitu a slobodu médií,“ priblížil prezident ARS Ivan Antala.
Regionálne, lokálne a komunitné médiá vychádzajú v tomto hodnotení ako nenahraditeľná súčasť mediálnej krajiny. „Nie preto, že by boli menšou verziou veľkých médií. Ale preto, že sú bližšie k ľuďom, miestam, miestnej kultúre, hudbe aj ku každodennému životu komunít, ktoré oslovujú,“ zdôraznil prezident ARS. „V čase, keď je mediálny priestor stále viac formovaný globálnymi platformami, algoritmicky distribuovaným obsahom a centralizovanou výrobou obsahu, rastie hodnota médií, ktoré zostávajú blízko ľuďom,“ skonštatoval.
O význame regionálnych rádií v tomto kontexte hovorí aj člen rady Asociácie rádií Slovenska a riaditeľ Trnavského rádia Dušan Vančo. „Nie sú to len stanice, ktoré vysielajú do konkrétneho územia. Sú to médiá, ktoré rozumejú svojmu prostrediu, jeho témam, náladám aj špecifikám,“ upozornil.
Komunitné médiá majú podľa člena rady ARS Andreja Brníka z komunitného rádia Aetter zasa osobitnú hodnotu v tom, že vytvárajú priestor pre hlasy, ktoré by inak mohli zostať nevypočuté. „Pomáhajú budovať spolupatričnosť, dávajú priestor menším skupinám, lokálnym iniciatívam aj témam, ktoré sú pre ľudí dôležité v ich bezprostrednom okolí,“ vysvetlil.
Zástupcovia ARS zdôraznili aj kultúrny a hudobný rozmer regionálnych a komunitných rádií. „Práve na regionálnej a lokálnej úrovni dostávajú priestor miestni interpreti, malé festivaly, komunitné podujatia, regionálne tradície, jazykové špecifiká či príbehy, ktoré by vo väčších médiách často vôbec nezazneli,“ vysvetlili.
