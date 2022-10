AS STU odporúča neprerušiť výučbu po 17. novembri

Bratislava 26. októbra (TASR) - Akademický senát (AS) Slovenskej technickej univerzity (STU) odporúča vedeniu univerzity a jej súčastiam neprerušiť ani po 17. novembri výučbu, ale zotrvať v protestnej pohotovosti. Vyplýva to zo stanoviska, ktoré prijal AS STU na stredajšom zasadnutí.



"AS STU v Bratislave berie na vedomie zmenu prístupu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k vysokým školám. Požiadavky, ktoré vzniesli vo výzve rektorov Zabráňme kolapsu vysokých škôl na Slovensku!, však považuje za splnené len čiastočne," uvádza sa v uznesení. Preto akademický senát naďalej trvá na prijatí takých opatrení zo strany vlády, ktoré odstránia dlhodobý kritický stav financovania vysokých škôl.



"Vedeniu univerzity a jej súčastiam odporúča na znak dobrej vôle neprerušiť ani po 17. novembri výučbu, ale zotrvať v protestnej pohotovosti," dodáva sa v stanovisku.



V stredu sa aj zástupcovia akademickej obce Univerzity Komenského (UK) v Bratislave zhodli, že univerzita po 17. novembri nezatvorí svoje brány a výučbu nepreruší. Ostáva však v protestnej pohotovosti.



Slovenská rektorská konferencia (SRK) trvá na splnení všetkých požiadaviek deklarovaných v septembri, kde upozorňuje na dlhodobý kritický stav financovania vysokých škôl. Rektori uplynulý týždeň skonštatovali len čiastočné splnenie svojich požiadaviek. O zatvorení brán vysokých škôl od 17. novembra budú jednotlivé školy rokovať s akademickými obcami. SRK je naďalej pripravená na všetky formy protestu.